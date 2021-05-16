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بسبب كورونا.. أستراليا لن تفتح حدودها قبل منتصف 2022

FILE PHOTO: A passenger arrives from New Zealand after the Trans-Tasman travel bubble opened overnight, following an extended border closure due to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, at Sydney Airport in Sydney, Australia, October 16, 2020. REUTERS/Loren Elliott/File Photo
لافتة تستقبل القادمون على متن رحلة قادمة من نيوزيلندا في مطار سيدني في أكتوبر الماضي
فيروس كورونا

بسبب كورونا.. أستراليا لن تفتح حدودها قبل منتصف 2022

أستراليا أغلقت حدودها أمام غير المواطنين وغير المقيمين في مارس 2020 ومنذ ذلك الحين لا تسمح بدخول سوى عدد محدود فقط من الوافدين الدوليين

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العربية.نت – وكالات

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قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن أستراليا متمسكة بخطط إعادة الانفتاح على بقية العالم اعتباراً من منتصف عام 2022، رافضةً ضغوطاً متزايدةً لإنهاء إغلاق الحدود الدولية.

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وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام غير المواطنين وغير المقيمين في مارس 2020 بسبب فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين لا تسمح بدخول سوى عدد محدود فقط من الوافدين الدوليين، وهم بشكل أساسي المواطنين العائدين من الخارج.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في إفادة تلفزيونية: "سنسترشد دائماُ بالنصائح الطبية والمشورة الاقتصادية".

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من جهته، قال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ لهيئة الإذاعة الأسترالية في وقت سابق اليوم إن النصيحة الطبية لإبقاء الحدود مغلقة "خدمتنا جيداً خلال هذه الأزمة".

وأدى إغلاق الحدود الأسترالية، إضافةً إلى عمليات العزل العام والتعقب السريع للحالات المصابة بكورونا والامتثال لإرشادات الصحة العامة، إلى تصنيف تدابير استراليا لمكافحة فيروس كورونا من بين أكثر الإجراءات فعالية في العالم.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في أستراليا نحو 29700، إضافةً إلى 910 حالات وفاة.

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