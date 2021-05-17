.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البرهان: نسعى لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان
سد النهضة

البرهان: نسعى لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أكد أن السودان ومصر تربطهما علاقات أزلية وقديمة ولديهما مصالح مشتركة متشابهة، والطرفان يسعيان إلى وجود اتفاق ملزم وقانوني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، الاثنين، إن الخرطوم تريد حلا توافقيا وتفاوضيا مبنيا على حفظ الحقوق بخصوص أزمة سد النهضة.

وفي لقاء خاص مع قناة "فرانس 24"، على هامش زيارته لفرنسا لحضور مؤتمر باريس لدعم السودان الذي تستضيفه فرنسا برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، أشار البرهان إلى أن السودان ظل لسنين طويلة يمر بتجارب مريرة ليست بها التزامات من الأطراف الأخرى، مشدداً على ضرورة وجود اتفاق ملزم.

وعلّق بالقول: "هذا حق مشروع للسودان في أن يطالب بهذا الحق".

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن السودان ومصر تربطهما علاقات أزلية وقديمة، مضيفا: "لكن في هذا الموضوع لدينا مصالح مشتركة متشابهة، والطرفان يسعيان إلى وجود اتفاق ملزم وقانوني، لأن هذا الحق ليس حقنا، بل حق الأجيال القادمة"، مشدداً: "لذلك يجب أن تكون هناك اتفاقية تحفظ للأجيال حقهم في مستقبل استخداماتهم واحتياجاتهم للمياه".

التقى البرهان.. السيسي يشارك بمؤتمر دعم السودان بباريس العرب والعالم اقتصاد السودان التقى البرهان.. السيسي يشارك بمؤتمر دعم السودان بباريس
رويترز: السعودية تدفع باتجاه إعادة هيكلة شاملة لديون السودان اقتصاد اقتصاد السودان رويترز: السعودية تدفع باتجاه إعادة هيكلة شاملة لديون السودان

والتقى البرهان بمقر إقامته بفندق سكريب بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يشارك في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن سعادته بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال المؤتمر، مؤكداََ أن العلاقات المصرية السودانية تتسم بخصوصية ووحدة المصير المشترك، مشيراََ إلى أن مواقف مصر داعمة للسودان في كافة المجالات.

وإلى جانب عدة قضايا مختلفة، تبادل الرئيسان الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تويتر يحظر مؤقتاً حساب سياسي إسباني.. تويتر يحظر مؤقتاً حساب سياسي إسباني.. "لا يمكن للرجل أن يحمل"
بهذه الكلمات.. انتهاء أزمة مها أحمد وأبطال بهذه الكلمات.. انتهاء أزمة مها أحمد وأبطال "نسل الأغراب"
الأكثر قراءة
نباتات غريبة تظهر على ساحل المتوسط بمصر وتثير ذعراً نباتات غريبة تظهر على ساحل المتوسط بمصر وتثير ذعراً
بعد الصيني الذي أرعب العالم.. صاروخ أميركي يضل طريقه! بعد الصيني الذي أرعب العالم.. صاروخ أميركي يضل طريقه!
السعودية.. منع السفر لهذه الدول دون إذن مسبق بسبب كورونا السعودية.. منع السفر لهذه الدول دون إذن مسبق بسبب كورونا
صلاح عبدالله للعربية.نت: لهذا السبب أنا صلاح عبدالله للعربية.نت: لهذا السبب أنا "حزين" من الاختيار 2
العائلة تتدخل في أزمة مها أحمد وأبطال العائلة تتدخل في أزمة مها أحمد وأبطال "نسل الأغراب"
السعودية.. توافد المسافرين مبكراً قبيل ساعات من أولى الرحلات الدولية السعودية.. توافد المسافرين مبكراً قبيل ساعات من أولى الرحلات الدولية
قبل أن تذهب
انتهاء مهمة غريفثس في اليمن.. سجل حافل بالفشل
انتهاء مهمة غريفثس في اليمن.. سجل حافل بالفشل
اكتشف المزيد