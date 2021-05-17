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رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل ترتكب جرائم ممنهجة وتبثها على الهواء

من القصف الإسرائيلي على غزة 15 مايو 2021 - فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 15 مايو 2021 - فرانس برس
غزة و حماس

رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل ترتكب جرائم ممنهجة وتبثها على الهواء

رئيس الوزراء الفلسطيني: سنتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا تمتلك أي دولة حق النقض

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ترتكب جرائم ممنهجة ضدنا وتبثها على الهواء مباشرة للعالم، لافتا إلى أن الغارات الوحشية الإسرائيلية أبادت عائلات كاملة في غزة.

وأكد محمد اشتيه أن السلطة الفلسطينية ستتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا تمتلك أي دولة حق النقض، مطالبا بقرار أممي يقضي بعدم شرعية كافة الإجراءات الإسرائيلية.

وشنت المدفعية الإسرائيلية عمليات قصف على مواقع مختلفة في القطاع، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا قطاع غزة ارتفع إلى 197 بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، و1135 جريحا.

فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية بما فيها القدس إحدى وعشرين وفاة بينهم طفل، وأكثر من 4369 مصابا.

"أسوشييتد برس" تطلب تحقيقاً بعد قصف إسرائيل مبنى يضم مكتبها بغزة العرب والعالم غزة و حماس "أسوشييتد برس" تطلب تحقيقاً بعد قصف إسرائيل مبنى يضم مكتبها بغزة

وسجلت إسرائيل من جانبها تسعة ضحايا من المدنيين بينهم طفل إضافة إلى مقتل جندي.

وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات على إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 218 وفاة وأكثر من 5604 جرحى.

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