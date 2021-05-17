ميركل لنتنياهو: نأمل بانتهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أسرع وقت

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تضامنها" مع إسرائيل، مبدية أملها "أن تنتهي (العمليات العسكرية) في أسرع وقت".

وكتب شتيفن زايبرت، المتحدث باسم ميركل على تويتر، أن "المستشارة كررت تنديدها الشديد باستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وأكدت لرئيس الوزراء تضامن الحكومة الألمانية. وجددت تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات".

تطورات الأحداث

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة 8 مستوطنين بجروح طفيفة، في سقوط صواريخ على مدينة أسدود.

وقال ميكي روزنفليد، المتحدث بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر، إن أضراراً لحقت بمبنى، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار روزنفيلد إلى أن صواريخ سقطت، الاثنين، على مدينتي عسقلان وأسدود (جنوباً) دون أن يحدد عددها، وتسبب سقوط أحدها، وفق ما ذكر مراسل العربية، على أسدود جنوب إسرائيل، بوقوع أضرار كبيرة.

يأتي ذلك فيما اغتالت إسرائيل القيادي في حركة الجهاد، حسام أبو هربيد. ورصد مقطع فيديو عملية استهداف القيادي الفلسطيني بصواريخ إسرائيلية.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن قصف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية.

وردت البحرية الإسرائيلية بالإعلان عن رصد قطعة بحرية مسيرة ذات قدرات غوص، حيث تم إخراجها من سيارة وكانت في طريقها لتنفيذ عملية تخريبية في المجال البحري، مؤكدة القضاء على نشطاء فلسطينيين.