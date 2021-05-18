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أكبر منافس لأردوغان يعلن عن حزب جديد: سنغير تركيا

محرم انجه
محرم انجه

أكبر منافس لأردوغان يعلن عن حزب جديد: سنغير تركيا

محرم إنجه يتهم حكومة أردوغان بنهب تركيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن أكبر منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات 2018 الثلاثاء عن تشكيل حزب جديد يعتزم قيادته في الحملة المقبلة.

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إلى ذلك، مثّل محرم إنجه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحصل على 30,64 بالمئة من الأصوات وخسر أمام أردوغان الذي نال 52,6 بالمئة في الانتخابات الأخيرة.

ونجح الخطيب المفوه يومها في تشكيل قاعدة مؤيدين قوية رغم الإعلان عن الانتخابات المبكرة قبل أشهر قليلة على تنظيمها، لكن السياسي البالغ 56 عاما اختلف مع قادة الحزب وخسر معركة قيادة الحزب اليساري أمام كمال كيليشدار أوغلو.

ولم يخف طموحاته السياسية منذ أدائه القوي في 2018.

وروج لبرنامجه في أنحاء البلاد أطلق عليها "حركة الوطن في 1000 يوم" في 2020.

انجه وأردوغان
انجه وأردوغان

"سنغير تركيا"

كما كشف عن اسم حزبه الجديد وهو "حزب الوطن" واتهم حكومة أردوغان بـ"نهب" الدولة. وقال أمام تجمع في الهواء الطلق ضم أنصاره في أنقرة "سوف نغيّر تركيا".

إلى ذلك، أضاف "لا يمكن الوثوق بالسلطات الحالية في تقديم حل واحد لمشكلات بلدنا".

يشار إلى أنه يتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية التالية في حزيران/يونيو 2023.

وكانت نسبة التأييد لأردوغان تراجعت منذ 2018 بسبب الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة التركية والنسبة المرتفعة لمعدلات البطالة.

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