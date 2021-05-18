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ألمانيا تتعهد بتقديم أكثر من 48 مليون دولار لدعم مدنيي غزة

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين يوم 6 مايو 2021 (رويترز)

ألمانيا تتعهد بتقديم أكثر من 48 مليون دولار لدعم مدنيي غزة

هايكو ماس يندد بالهجمات الصاروخية التي تطلقها حماس من غزة على إسرائيل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة أن ألمانيا تعهدت، الثلاثاء، بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة: "اليوم أسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة"، مضيفاً أن ألمانيا ستقدم 40 مليون يورو.

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في الوقت نفسه، ندد ماس بالهجمات الصاروخية التي تطلقها حركة حماس من غزة على إسرائيل، مشدداً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

9 أيام من القتال

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 213 فلسطينياً، بينهم 61 طفلاً، وأصيب 1442 بجروح.

وفي الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عند الحواجز العسكرية قتل 24 شخصاً، وسجلت عدة آلاف من الإصابات.

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 12 شخصاً، في حين جرح 309 أشخاص.

جنود إسرائيليون يطلقون قذيفة باتجاه قطاع غزة من موقعهم على طول الحدود يوم 18 مايو 2021 (فرانس برس)
جنود إسرائيليون يطلقون قذيفة باتجاه قطاع غزة من موقعهم على طول الحدود يوم 18 مايو 2021 (فرانس برس)

توقعات باستمرار الضربات

وعلى أكثر من صعيد، تجري اتصالات دولية عدة للوصول إلى تهدئة في غزة بعد 9 أيام من التصعيد. وأبرز تلك الاتصالات ما أعلنه البيت الأبيض، وكذلك القمة الثلاثية بين فرنسا ومصر والأردن، لكن رغم كل ذلك، توقعت مصادر إسرائيلية باستمرار الضربات على قطاع غزة لأيام قليلة بعد.

كما أفادت المصادر بأن إسرائيل تهدد بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة.

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