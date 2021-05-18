إسقاط مسيرة فوق غور الأردن.. قادمة من سوريا

مع تجدد القصف اليوم الثلاثاء على قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من حدود إسرائيل مع الأردن الثلاثاء، دون تحديد الجهة التي انطلقت منها.

وأسقطت الدرون، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث فوق بيسان، شمالي غور الأردن، فيما يعتقد أنها قدمت من سوريا

بالتزامن، طال قصف بقذائف وصواريخ من غزة، منطقة نتيفوت في إسرائيل.

تجدد القصف

فيما تجدد القصف المدفعي اليوم على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من قطاع غزة.

ومنذ منذ الساعة 19:00 مساء أمس، أطلق نحو 90 صاروخًا نحو الأراضي الإسرائيلية، سقط نحو 20 منها داخل القطاع بينما تصدت واعترضت القبة الحديدية على العشرات منها وفق سياسة الاعتراض، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

في حين شن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 غارة منذ مساء أمس على مناطق متفرقة في القطاع، جميعها طالت مقار حكومية تابعة لحماس، ومنازل فارغة مخلاة لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية خالية وشوارع ومرافق عامة.

212 قتيلا

يذكر أن العنف المتصاعد منذ يوم الاثنين الماضي، أدى بحسب ما أكده مسؤولون طبيون من المدينة الفلسطينية، لرويترز، إلى مقتل 212 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا و36 امرأة. فيما قُتل عشرة في إسرائيل منهم طفلان.

وكانت الهجمات الإسرائيلية على غزة انطلقت منذ الاثنين الماضي، بعد أن أطلقت حماس صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، على خلفية قضية حي الشيخ جراح بالقدس، وإصرار إسرائيل على طرد فلسطينيين من بيوتهم لصالح مستوطنين.

كما وقعت اشتباكات عدة بين فلسطينيي الداخل (أو ما يعرف بعرب 48) ويهود في بلدات عدة مختلطة يقطنها مزيج من اليهود وفلسطينيي الداخل، الذين يشكلون 21 بالمئة من السكان.