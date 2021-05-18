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الاتحاد الأوروبي: سنرسل مبعوثاً جديداً إلى الشرق الأوسط

جوزيب بوريل

الاتحاد الأوروبي: سنرسل مبعوثاً جديداً إلى الشرق الأوسط

جوزيب بوريل: ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها وندين إطلاق حماس للصواريخ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نية الاتحاد إرسال مبعوث جديد إلى الشرق الأوسط، بعد 9 أيام من القتال بين الفصائل في غزة وإسرائيل.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي من بروكسل الثلاثاء: "ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها وندين إطلاق حماس للصواريخ".

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كما أضاف أن "الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات للفلسطينيين"، مشدداً: "نحتاج لحل حقيقي لوقف التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني".

تأتي تصريحات بوريل إثر اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.

جنود إسرائيليون يطلقون قذيفة باتجاه قطاع غزة من موقعهم على طول الحدود يوم 18 مايو 2021 (فرانس برس)
جنود إسرائيليون يطلقون قذيفة باتجاه قطاع غزة من موقعهم على طول الحدود يوم 18 مايو 2021 (فرانس برس)

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 213 فلسطينياً، بينهم 61 طفلاً، وأصيب 1442 بجروح.

وفي الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عند الحواجز العسكرية قتل 24 شخصاً، وسجلت عدة آلاف من الإصابات.

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 12 شخصاً، في حين جرح 309 أشخاص.

آثار القصف والدمار في غزة (أسوشيتد برس)
آثار القصف والدمار في غزة (أسوشيتد برس)

اتصالات دولية عدة

وعلى أكثر من صعيد، تجري اتصالات دولية عدة للوصول إلى تهدئة في غزة بعد 9 أيام من التصعيد. وأبرز تلك الاتصالات ما أعلنه البيت الأبيض، وكذلك القمة الثلاثية بين فرنسا ومصر والأردن، لكن رغم كل ذلك، توقعت مصادر إسرائيلية باستمرار الضربات على قطاع غزة لأيام قليلة بعد.

كما أفادت المصادر بأن إسرائيل تهدد بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة.

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