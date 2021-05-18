.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السودان.. إعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام

نعمات عبدالله محمد خير

السودان.. إعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام

نعمات عبدالله هي أول امرأة تتولى رئاسة السلطة القضائية في السودان منذ استقلاله عام 1956.

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الاثنين، قراراً بإعفاء رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، وقبول استقالة النائب العام، تاج السر الحبر.

وعقد المجلس اجتماعاً بالقصر الجمهوري في الخرطوم، رأسه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نيابة عن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان الذي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان إن المجلس قرر إعفاء نعمات عبدالله محمد خير من منصبها كرئيسة للقضاء.

وأوضح أن النائب العام كان قد تقدم باستقالته مرات عدة، وفي المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي.

وفي أكتوبر 2019، أصدر مجلس السيادة الانتقالي، قراراً بتعيين نعمات عبد الله رئيسة للقضاء، وتاج السر الحبر نائباً عاماً. وعبدالله هي أول امرأة تتولى رئاسة السلطة القضائية في السودان منذ استقلاله عام 1956.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد