السودان.. إعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الاثنين، قراراً بإعفاء رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، وقبول استقالة النائب العام، تاج السر الحبر.

وعقد المجلس اجتماعاً بالقصر الجمهوري في الخرطوم، رأسه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نيابة عن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان الذي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

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وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان إن المجلس قرر إعفاء نعمات عبدالله محمد خير من منصبها كرئيسة للقضاء.

وأوضح أن النائب العام كان قد تقدم باستقالته مرات عدة، وفي المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي.

وفي أكتوبر 2019، أصدر مجلس السيادة الانتقالي، قراراً بتعيين نعمات عبد الله رئيسة للقضاء، وتاج السر الحبر نائباً عاماً. وعبدالله هي أول امرأة تتولى رئاسة السلطة القضائية في السودان منذ استقلاله عام 1956.