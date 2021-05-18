.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اليونيسيف للعربية: الوضع داخل غزة كابوس مرعب

غزة (رويترز)

اليونيسيف للعربية: الوضع داخل غزة كابوس مرعب

اليونيسيف للعربية: المطلوب هو وقف نار طويل الأمد في غزة وحل مستدام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت جوليت توما المديرة الإعلامية لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الشرق الـوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، إن المنظمة لم تتمكن من إيصال المساعدات الهامة إلى داخل قطاع غزة.

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة الأممية، الوضع داخل غزة بأنه مرعب ويشبه الكابوس، مؤكدة عدم تمكنها من العبور إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت إن المطلوب هو وقف نار طويل الأمد في غزة وحل مستدام.

من جهته، قال متحدث باسم منظمة "أنقذوا الأطفال" للعربية، إن الوضع الإنساني الحالي في غزة أصعب من أي وقت.

وأضاف "نشارك في الضغوط على إسرائيل لوقف النار".

ورغم تصاعد النداءات الدولية من أجل إنهاء دوامة العنف المتصاعد منذ الأسبوع الماضي بين إسرائيل والفلسطينيين، أفادت مصادر إسرائيلية باستمرار الضربات على قطاع غزة لأيام قليلة بعد.

أسبوع ثان من القصف

ودخلت غزة اليوم أسبوعها الثاني من العنف والغارات الإسرائيلية المكثفة، ما أدى إلى مقتل 237 فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال، فيما قضى 12 إسرائيليا جراء الصواريخ.

فخلال الأيام الماضية شن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية مئات الغارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطال الفصف مقار حكومية تابعة لحماس، ومنازل لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية وشوارع ومرافق عامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خلط لقاحات كورونا.. إثبات يقلب الموازين خلط لقاحات كورونا.. إثبات يقلب الموازين "آمن جداً"
تحذير.. أخطاء شائعة بكلمات المرور تجعل حساباتك مباحة تحذير.. أخطاء شائعة بكلمات المرور تجعل حساباتك مباحة
الأكثر قراءة
ما حقيقة ما حقيقة "البطيخ المسرطن" بأسواق مصر؟
4 مصريات دشنّ حملة لتخفيف تكاليف الزواج.. فاكتشفن سلوكيات غريبة! 4 مصريات دشنّ حملة لتخفيف تكاليف الزواج.. فاكتشفن سلوكيات غريبة!
اعترافات صادمة بقضية المذيعة المصرية قاتلة زوج أختها اعترافات صادمة بقضية المذيعة المصرية قاتلة زوج أختها
وفاة معلمة أصيبت بكورونا..كتبت وصيتها: خلوهم يدعون لي وفاة معلمة أصيبت بكورونا..كتبت وصيتها: خلوهم يدعون لي
بهذه الكلمات.. انتهاء أزمة مها أحمد وأبطال بهذه الكلمات.. انتهاء أزمة مها أحمد وأبطال "نسل الأغراب"
معلومات عن تورط وهبة في العمل مع شركاء مطلوبين بالاتجار بالمخدرات معلومات عن تورط وهبة في العمل مع شركاء مطلوبين بالاتجار بالمخدرات
قبل أن تذهب
ماذا قال مدير الصحة العالمية عن مسقط رأسه؟
ماذا قال مدير الصحة العالمية عن مسقط رأسه؟
اكتشف المزيد