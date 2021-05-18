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عائلات قادة فصائل غزة تتجه إلى مصر..عقب ضربات إسرائيلية

آثار القصف والدمار في غزة (أسوشييتد برس)
مصادر للعربية

عائلات قادة فصائل غزة تتجه إلى مصر..عقب ضربات إسرائيلية

القصف الاسرائيلي أجهض صفقة تبادل أسرى كان يتم التفاوض حولها بين الطرفين

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دبي- قناة العربية

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مع مواصلة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، واستهداف منازل ومواقع لقيادات في حماس وغيرها من الفصائل، أفادت مصادر العربية بأن عائلات من قيادات تلك الحركات توجهت للقاهرة بعد عمليات الاستهداف.

كما أوضحت المصادر أن القاهرة طالبت بعدة ساعات أو يوم من وقف اطلاق النار بشكل كامل، حرصا على المدنيين، مضيفة أن السلطات المصرية تنتظر الرد الإسرائيلي. وأكدت أن استمرار القصف الإسرائيلي والتعنت أجهض صفقة تبادل أسرى كان يتم التفاوض حولها، بين الطرفين.

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استهداف منازل فارغة لقادة حماس

وكان الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية شن أكثر من 60 غارة منذ مساء أمس على مناطق متفرقة في القطاع، جميعها طالت مقار حكومية تابعة لحماس، ومنازل فارغة مخلاة لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية خالية وشوارع ومرافق عامة، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

فيما أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء استهداف شبكة أنفاق لحماس في القطاع وخان يونس بمشاركة ٦٠ طائرة و١٠٠ قنبلة على ٦٥ هدفا في غضون ٣٥ دقيقة.

من غزة (أسوشييتد برس)
من غزة (أسوشييتد برس)

كما أشار إلى مقتل ١٥٠ مسلحا أغلبهم من حركة حماس، بينما أطلقت الفصائل ٩٠ صاروخا وقذيفة هاون من غزة، فشل ٢٠ منها في تجاوز حدود القطاع، بحسب الجيش.

يذكر أن مسؤولين طبيين من المدينة الفلسطينية، كانوا أعلنوا بحسب رويترز، أن عدد القتلى بلغ منذ اندلاع القتال الأسبوع الماضي 212 منهم 61 طفلا و36 امرأة. بينما قُتل عشرة في إسرائيل منهم طفلان.

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