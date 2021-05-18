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مندوبة أميركا: واشنطن تدعم وقفاً لإطلاق النار في غزة

A woman reacts while standing near the rubble of a building that was destroyed by an Israeli airstrike on Saturday that housed The Associated Press, broadcaster Al-Jazeera and other media outlets, in Gaza City. (AP)
من غزة

مندوبة أميركا: واشنطن تدعم وقفاً لإطلاق النار في غزة

قالت: لم نلتزم الصمت، وتركيزنا منصب على المساعي الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن واشنطن تدعم وقفا لإطلاق النار في غزة.

وقالت إن أي قرار من مجلس الأمن الآن لن يساعد جهود التهدئة في خفض التصعيد.

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كما أضافت "لم نلتزم الصمت، وتركيزنا منصب على المساعي الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

جاء ذلك بعدما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت ساكي الثلاثاء: "نجري اتصالات مكثفة لمحاولة التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين" في غزة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق الثلاثاء، أن واشنطن تهدف إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وغزة في أسرع وقت.

من غزة - رويترز
من غزة - رويترز

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأيسلندي في ريكيافيك، إن الولايات المتحدة تلقت المزيد من المعلومات بشأن تدمير إسرائيل مبنى في غزة يضم مكاتب لوسائل إعلام، مضيفاً: "طلبنا المزيد من المعلومات من إسرائيل بهذا الشأن".

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 237 فلسطينياً، بينهم 63 طفلاً، وأصيب 1500 بجروح.

وفي الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عند الحواجز العسكرية قتل 24 شخصاً، وسجلت عدة آلاف من الإصابات.

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