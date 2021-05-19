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أبو الغيط: كلام وزير خارجية لبنان يفتقر للياقة الدبلوماسية

أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية

أبو الغيط: كلام وزير خارجية لبنان يفتقر للياقة الدبلوماسية

"أسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها"

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دبي - العربية.نت

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أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان، شربل وهبة أول أمس وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج، لا سيما السعودية، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

كما اعتبر أن تلك التصريحات أسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب

السعودية: تصريحات وزير خارجية لبنان إساءة لدول الخليج السعودية السعودية: تصريحات وزير خارجية لبنان إساءة لدول الخليج

"تذكي الفتن"

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام اعتباره أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية يتعين أن تعكس دائما مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يُثير البغضاء ويُذكي الفتن.

إلى ذلك، أعرب عن الأسف الشديد لأن تأتي تلك التصريحات في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان وفي وقت يحتاج فيه إلى كل الدعم من أصدقائه وأشقائه.

وكانت كل من الإمارات ومصر والكويت استنكرت تلك التصريحات التي وصفت بالمسيئة والعنصرية. كما طالب مجلس التعاون الخليجي باعتذار رسمي من الوزير اللبناني، مؤكدا رفضه واستنكاره لما تضمنته تلك التصريحات.

أتى ذلك، بعد أن استنكرت وزارة الخارجية السعودية أمس الثلاثاء بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

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