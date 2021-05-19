.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ألمانيا تحظر 3 جمعيات تمول حزب الله

حزب الله لبنان

ألمانيا تحظر 3 جمعيات تمول حزب الله

وزير الداخلية الألماني: الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، حظر ثلاث منظمات مقرّبة من حزب الله. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هورست سيهوفر في تغريدة، إن برلين "حظرت ثلاث جمعيات كانت تموّل تنظيم حزب الله الإرهابي".

بدوره، أكد وزير الداخلية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن "الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا.. لن يجدوا ملاذاً هادئاً في بلدنا". وأضاف أن "عمليات تفتيش" تجري في "عدة ولايات" ألمانية بالتزامن مع هذا الحظر.

أبو الغيط: كلام وزير خارجية لبنان يفتقر للياقة الدبلوماسية العرب والعالم أبو الغيط: كلام وزير خارجية لبنان يفتقر للياقة الدبلوماسية

خريطة انتشار منظمات حزب الله

فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية أن هذه العمليات تُنفّذ خصوصاً في ولايات "هامبورع وبريمن وهسن وساكسونيا السفلى ورينانيا شمال فستفاليا وشليسفيغ هولشتاين".

يذكر أنه سبق لألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن صنّفت الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية.

دول حظرت ذراعي حزب الله

ومن الدول الأوروبية الأخرى التي حظرت حزب الله بالكامل النمسا هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.

كذلك شهد البرلمان الأسترالي تحركات استهدفت دفع السلطات في كانبيرا لتصنيف الحزب بكل مؤسساته على قائمة الإرهاب في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حالتهما صعبة.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها حالتهما صعبة.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها
ابكِ.. فللدموع فوائد لا تخطر على البال! ابكِ.. فللدموع فوائد لا تخطر على البال!
الأكثر قراءة
اعترافات صادمة بقضية المذيعة المصرية قاتلة زوج أختها اعترافات صادمة بقضية المذيعة المصرية قاتلة زوج أختها
بعد إصابته بالسرطان.. وفاة مخرج بعد إصابته بالسرطان.. وفاة مخرج "طاش ما طاش"
"في مرحلة الخطر".. جديد الحالة الصحية لسمير غانم
بعد طردها.. رسالة ابنة عمرو دياب لمدرستها في لندن! بعد طردها.. رسالة ابنة عمرو دياب لمدرستها في لندن!
 بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى  بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى
السعودية: اللقاح شرط دخول المنشآت التجارية والترفيهية بداية أغسطس السعودية: اللقاح شرط دخول المنشآت التجارية والترفيهية بداية أغسطس
قبل أن تذهب
رغم الحروب خلال 20 عامًا.. كيف تطور السجاد الأفغاني؟
رغم الحروب خلال 20 عامًا.. كيف تطور السجاد الأفغاني؟
اكتشف المزيد