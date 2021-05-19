البنتاغون: العنف بين إسرائيل والفلسطينيين ليس في مصلحة أحد

مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أن العنف بين إسرائيل والفلسطينيين ليس في مصلحة أحد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في تصريح صحافي، "يجب وضع نهاية للعنف وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".

كما أضاف تعليقاً حول اطلاق صواريخ من لبنان، "الولايات المتحدة لا تريد ان يحصل تصعيد".

لا وقف لاطلاق النار قبل الجمعة

أتى ذلك، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن توافق أمني سياسي على عدم وقف إطلاق النار قبل يوم الجمعة.

إلى ذلك، أكد مراسل "العربية"، أن إسرائيل لم تخفض حدة الضربات في الساعات الأخيرة كما طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، وقال "توقعات بتصعيد الضربات على غزة خلال الليل".

وكان البيت الأبيض أعلن اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 4 مرات حول ضرورة خفض التصعيد الدائر منذ 9 أيام بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة، فيما أكد نتنياهو إصراره على مواصلة العملية العسكرية حتى تحقق هدفها واستعادة الهدوء.

خفض العنف

ورغم أن البيت الأبيض ذكر أن بايدن أبلغ نتنياهو بأنه يتوقع خفض العنف بشكل كبير اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "وصلت للتو من غرفة العمليات الحربية الرئيسية التابعة لجيش الدفاع وأخذت انطباعا شديدا للغاية عما يجري هناك.. كل يوم نضرب المزيد من القدرات التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية ونحبط المزيد من قادتها الكبار ونسقط المزيد من أبراج الإرهاب ونضرب المزيد من مخازن الأسلحة".

وأضاف "كما قلت اليوم للسفراء هذا حق إسرائيل الطبيعي.. عبرت عن تقديري العميق لدعم هذه الحكومات وأثمن خصوصا دعم الرئيس الأميركي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وتابع "إنني على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادة الهدوء والأمان".

سحق حماس

كما اعتبر نتنياهو أن حملة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من أسبوع تهدف إلى "سحق حماس"، إذا لم تنجح في "ردعها". كما أضاف خلال مؤتمر صحافي أن "هناك طريقتين فقط يمكن التعامل بهما مع حماس، إما أن تسحقهم، وهذا دائمًا احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي".

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 241 فلسطينياً، بينهم عشرات الأطفال، وأصيب الآلاف، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية. فيما سقط من الجانب الإسرائيلي 12 شخصاً، وجرح 309 أشخاص.