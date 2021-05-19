ضابط إسرائيلي: حماس حاولت إرسال كوماندوز عبر أنفاق

مع مرور 10 أيام من العنف في قطاع غزة، ذكر ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي أن حركة حماس حاولت إرسال قوات كوماندوز إلى إسرائيل من غزة عبر أنفاق خلال جولة القتال الحالية، وفق ما أفاد إعلام إسرائيلي، الأربعاء.

من جهته، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا حوالي 4000 صاروخ حتى الآن صوب إسرائيل.

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وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد أكد في وقت سابق الأربعاء، أن إسرائيل تجري تقييماً للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة رغم أنها تستعد "لأيام أخرى" ضد الفصائل المسلحة في غزة.

وقال المصدر لصحافيين: "نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار"، لكننا "نستعد أيضاً لأيام أخرى"، وفق "فرانس برس".

"سحق حماس"

يأتي هذا في حين اعتبر نتنياهو خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أن حملة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أيام تهدف إلى "سحق حماس"، إذا لم تنجح في "ردعها".

وأضاف أن "هناك طريقتين فقط يمكن التعامل بهما مع حماس، إما أن تسحقهم، وهذا دائماً احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي".

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 245 فلسطينياً، بينهم 68 طفلاً، وأصيب 1530 بجروح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فيما قتل في الضفة الغربية 27 شخصاً، وأصيب 1108 بجروح.

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 12 شخصاً، في حين جرح 309 أشخاص.