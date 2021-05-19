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رسالة من إسماعيل هنية للمرشد الإيراني بشأن الأوضاع في غزة

خامنئي وهنية
المرشد الإيراني علي خامنئي واسماعيل هنية - أرشيفية

رسالة من إسماعيل هنية للمرشد الإيراني بشأن الأوضاع في غزة

رسالة هنية للمرشد هي الثانية بعد رسالة مشابهة بعثها مستشار خامنئي لرئيس حركة حماس

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دبي - العربية.نت

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وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة إلى المرشد الإيراني بشأن الأوضاع في غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس.

ورسالة هنية للمرشد هي الثانية بعد رسالة مشابهة بعثها مستشار خامنئي لرئيس حركة حماس.

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وقبل أيام معدودة، تلقى رئيس حركة حماس اتصالاً هاتفياً من العميد إسماعيل قآاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ووفق بيان لحركة حماس، قال قآاني: "نقف إلى جانب الحق الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها في القدس وغزة".

كما بحث رئيس الحركة الفلسطينية مع قائد فيلق القدس الوضع في قطاع غزة والقدس. وأشاد هنية بما اعتبره "مواقف إيران من القضية والشعب الفلسطيني وإسنادها له".

آثار القصف والدمار في غزة (أسوشييتد برس)
آثار القصف والدمار في غزة (أسوشييتد برس)

يأتي هذا في حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، نتنياهو خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن حملة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أيام تهدف إلى "سحق حماس"، إذا لم تنجح في "ردعها".

وأضاف أن "هناك طريقتين فقط يمكن التعامل بهما مع حماس، إما أن تسحقهم، وهذا دائماً احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي".

هذا ويستمر التصعيد الإسرائيلي في غزة، فمنذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 227 فلسطينياً، بينهم عشرات الأطفال، وأصيب الآلاف، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية. فيما سقط من الجانب الإسرائيلي 12 شخصاً، وجرح 309 أشخاص.

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