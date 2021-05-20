أردوغان: نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول قرار سياسي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول بسبب تفشي كورونا قرار سياسي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أعلن الخميس الماضي، سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة إسطنبول التركية، ونقله إلى البرتغال.

كما أعلن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيان، على ستاد دراغاو في بورتو، يوم 29 مايو المقبل.

وجاء القرار بسبب رغبة اليويفا بالسماح لعدد من المشجعين بالسفر بأمان لحضور المباراة النهائية، وسط قيود جائحة كورونا.

وكان من المفترض إقامة النهائي في استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة.

وأبرز أسباب نقل المباراة بعيدا عن إسطنبول، هي الوضع الصحي المتأزم في تركيا بسبب فيروس كورونا، وفرض حظر تجول جزئي في أنحاء البلاد، في عطلة نهاية الأسبوع.

كما أن تركيا أغلقت عددا من الأماكن العامة، وحددت ساعات عمل المطاعم والمقاهي.