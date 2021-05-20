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إخلاء 6 قرى في جنوب اليونان بسبب حرائق الغابات

Flames rise as firefighters and volunteers try to extinguish a fire burning in the village of Schinos, near Corinth, Greece, May 19, 2021. Picture taken May 19, 2021. REUTERS/Vassilis Psomas
رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق

إخلاء 6 قرى في جنوب اليونان بسبب حرائق الغابات

لم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الحريق الذي بدأ مساء الأربعاء في منتجع صغير على شاطئ البحر في شبه جزيرة بيلوبونيز على بعد 90 كيلومتراً من أثينا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

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دمر حريق غابات شاسعة في اليونان ومنازل ودفع السلطات لإطلاق عمليات إجلاء اليوم الخميس حيث استعر الحريق في تضاريس الغابات الوعرة.

حريق الغابات في جنوب اليونان
حريق الغابات في جنوب اليونان

وقالت السلطات في منطقة كورينث بجنوب اليونان اليوم الخميس إنها أخلت ست قرى فيما يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات بالاستعانة بعشرات الشاحنات و20 طائرة.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الحريق الذي بدأ مساء أمس الأربعاء في منتجع صغير على شاطئ البحر في شبه جزيرة بيلوبونيز على بعد 90 كيلومتراً من العاصمة أثينا.

من حريق الغابات في اليونان
من حريق الغابات في اليونان
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وذكر مسؤول في دائرة الإطفاء أن السلطات أمرت بإخلاء ست قرى كإجراء احترازي. وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة "رويترز": "تم إجلاء نحو 300 شخص". كما تم إخلاء اثنين من الأديرة المسيحية الأرثوذكسية في المنطقة.

كما قالت دائرة الإطفاء على "تويتر" إن أكثر من 180 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق بدعم من 62 عربة إطفاء و17 طائرة وثلاث طائرات هليكوبتر.

وتنتشر حرائق الغابات خلال فصول الصيف الحارة في اليونان.

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