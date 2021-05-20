يبدأ فجرا.. إسرائيل والفصائل الفلسطينية توافق على وقف للنار

بعد أحد عشر يوما على التصعيد الدامي ، أعلنت الحكومة الإسرائلية صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر في غزة سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ في ساعة سيتم تحديدها لاحقا.

من جهتها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجراً وفق التوقيت المحلي وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.

هذا وكان التلفزيون المصري قد أن أعلن أن اتفاق وقف إطلاق نار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن. كما أعلن أيضاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.

وفي السياق قالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل مستمرة باستهداف قادة حركة حماس وقائد جناحها العسكري، وإنها سترد بشدة على إطلاق أي قذيفة أو بالون حارق باتجاه أراضيها.

وذكر مراسل "العربية" أن "مصر تعمل على تحديد ساعة الصفر لبدء سريان وقف إطلاق النار". وأضاف أن "التصويت تم بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار في الحكومة الأمنية الإسرائيلي".

وأكد مسؤول بحماس هدنة متبادلة ومتزامنة مع إسرائيل تبدأ في الثانية فجر الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ميدانيا، أعلن مراسل "العربية" أن مناطق في شرق قطاع غزة تعرضت مساء الخميس لقصف إسرائيلي بالمدفعية، وأشار الى أن إسرائيل علقت كل الحركة الجوية في مطار بن غوريون بسبب إطلاق صواريخ من غزة.

وتكثّفت المساعي الدبلوماسية الخميس علنا وبعيدا عن الأضواء في محاولة لوقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس بعد ليلة جديدة من القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي العنيف وانطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت وول ستريت أن "مصر عرضت على إسرائيل وحماس وقفا للنار غير مشروط يتم بعده التفاوض على هدنة دائمة".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن هناك "تقارير مشجعة عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

وأكد البيت الأبيض للعربية أن نهجه في التعامل مع الفلسطينيين "يختلف عن نهج الإدارة السابقة".

وشدد في تصريحاته للعربية على أن "الوقت حان لوضع حد للقتال في غزة كونه يخلف مأساة للمدنيين".

وكشف البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي جو بايدن طلب بشكل صريح وقف التصعيد في غزة"، وتوقع "تراجع الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد أجرينا الآن أكثر من 80 اتصالا مع كبار القادة في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وعبر المنطقة، إما شخصيًا أو عبر الهاتف، وكان رأينا ومنهجنا هو استخدام دور الولايات المتحدة في العلاقات مع الدول على الأرض لتسيير جهودنا بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية".