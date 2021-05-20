رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف: الجيش نجح وحكومة نتنياهو فشلت

اتهم يائير لابيد المكلف بتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة، اليوم الخميس، بنيامين نتنياهو بالفشل السياسي في إدارة الصراع مع الفصائل الفلسطينية بغزة بعد 11 يوما من العمليات.

وقال لابيد إن الجيش نجح والحكومة فشلت في تحصين مدن الجنوب وفشلت في الحرب الإعلامية ونصبّت حماس الفصيل المهيمن على الواقع الفلسطيني.

ذكرت مصادر في حزب "الليكود" الإسرائيلي لصحيفة "معاريف" أن هناك مخاوف من أن زعيم الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد التصعيد الحالي حول قطاع غزة لاعتبارات سياسية ضيقة.

فلسطيني داخل سيارته التي دمرها القصف الإسرائيلي على غزة من القصف الإسرائيلي على غزة

ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار عن مستشار سياسي رفيع المستوى في "الليكود" قوله إن نتنياهو يطيل أمد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لأن منافسه زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد يملك حاليا التفويض الرئاسي لتشكيل الحكومة.

وتابع المستشار: "على ما يبدو ليس لديه (نتنياهو) رغبة حقيقية في القضاء على "حماس"، وتُركت العلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل في حالة خراب. يركض نتنياهو إلى انتخابات خامسة ويتخذ البلاد رهينة".

ولفت المستشار إلى أن الهزيمة التي تكبدها رئيس حزب "يمينا" نافتالي بينيت في المفاوضات الائتلافية مع لابيد أعطت زخما إلى نتنياهو للتوجه في هذا الاتجاه، لكن الدعم الذي يحظى به داخل "الليكود" يتضاءل.

ورجح مسؤولون آخرون من المعسكر اليميني في إسرائيل للصحيفة أن نتنياهو مقتنع بأن النزاع الحالي مع "حماس" سيساعده في تحسين صورته في حال توجه البلاد إلى خامس انتخابات خلال عامين، مشيرين إلى أن زعيم "الليكود" يعول على تفكك "يمينا" المحتمل.

وجاء هذا التقرير على خلفية تعليق زعيم "يمينا" بينيت مشاوراته مع لابيد بشأن إمكانية تشكيل ائتلاف حاكم وعودته إلى التفاوض مع نتنياهو، الذي فشل مؤخرا في تشكيل الحكومة، وذلك على خلفية اندلاع الجولة الحالية من التصعيد حول غزة.