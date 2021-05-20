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وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل لوقف النار وحل الدولتين

Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi and his German counterpart Heiko Maas shake hands during their meeting at the Ben Gurion International Airport near Tel Aviv, Israel May 20, 2021. Abir Sultan/Pool via REUTERS
من المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الخارجية الألماني والإسرائيلي
الشرق الأوسط

وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل لوقف النار وحل الدولتين

هايكو ماس أكد أن ألمانيا تتواصل مع القاهرة وواشنطن بشأن جهود التهدئة وأشار لوجود "حاجة لعمليات الدعم الإنساني في غزة"

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دبي – العربية.نت

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أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس من إسرائيل، عن تضامنه مع إسرائيل، داعياً لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبر ماس، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي غابي اشكنازي، أن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يشمل الحق في مهاجمة البنية التحتية التي يمكن أن تنطلق منها الهجمات في المستقبل".

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وأضاف "نتضامن مع إسرائيل وندرك الوضع الصعب بسبب صواريخ حماس"، مؤكداً أن "لا مساومة في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

كما أكد ماس أن المانيا تتواصل مع القاهرة وواشنطن بشأن جهود التهدئة، مضيفاً: "ندعم الجهود التي تهدف للتهدئة بين الطرفين".

واعتبر أن "السلام الدائم ممكن فقط إذا كان باستطاعة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين إدارة شؤونهم الخاصة"، مضيفاً أن "حل الدولتين يمكّن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش بسلام".

وشدد ماس على أن "موقفنا هو حل دولتين لشعبين، والتصعيد الحالي يؤكد أن عدم الوضوح يدعم من يؤيد الكراهية".

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وتابع وزير الخارجية الألماني: "نرى تأثير التصعيد الحالي على المدنيين في الجانبين"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لعمليات الدعم الإنساني في غزة".

من جهته، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي ألمانيا على دعمها لإسرائيل، مضيفاً "نتوقع من ألمانيا والدول الرائدة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

كما أكد اشكنازي ضرورة "العمل على وقف إطلاق النار"، مضيفاً: "نأمل أن نقود هذه العملية إلى النهاية المرجوة".

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