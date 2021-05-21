مصر والسعودية والأردن نجحت بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

أكد وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة في مداخلة مع قناة "العربية" أن "مصر والسعودية والأردن نجحت بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الحرب".

وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة: الدول العربية بينها #مصر و #السعودية و #الأردن نجحت في وقف آلة العدوان الإسرائيلية على قطاع #غزة.. و #نتنياهو خضع للضغط الدولي وأجبر على وقف الحرب#العربية pic.twitter.com/pC1Ix0mCfv — العربية (@AlArabiya) May 21, 2021

وقال المعايطة إن الأيام القليلة التي سبقت إعلان الهدنة ليل الجمعة شهدت اتصالات دبلوماسية مكثفة من جانب مصر والسعودية والأردن وفرنسا وأميركا من أجل وقف إطلاق النار، وإيقاف آلة القتل والعدوان الإسرائيلية التي طالت الفلسطينببن بكل شراسة.

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في البداية أي حديث عن وقف إطلاق النار، وعندما اكتشف أنه قام بما في وسعه ولم يستطع إيقاف الصواريخ الفلسطينية وحماية المستوطنين، أعلن ما اعتبره وقف إطلاق نار من جانب واحد، ولكنه كان يخبر كل الوسطاء حتى تكون الهدنة بالتزامن مع الفلسطينيين، وخضع في النهاية للضغط الدولي من أجل السلام.

ودخل اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014 وأوقع عدداً كبيراً من القتلى، غالبيتهم فلسطينيون.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.