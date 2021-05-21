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مصر والسعودية والأردن نجحت بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

احتفالات تعم غزة بعد وقف النار
احتفالات تعم غزة بعد وقف النار
غزة و حماس

مصر والسعودية والأردن نجحت بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

الدول العربية نجحت بتنسيق الجهود مع دول غربية في إيقاف آلة القتل الإسرائيلية

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دبي - قناة العربية

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أكد وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة في مداخلة مع قناة "العربية" أن "مصر والسعودية والأردن نجحت بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الحرب".

وقال المعايطة إن الأيام القليلة التي سبقت إعلان الهدنة ليل الجمعة شهدت اتصالات دبلوماسية مكثفة من جانب مصر والسعودية والأردن وفرنسا وأميركا من أجل وقف إطلاق النار، وإيقاف آلة القتل والعدوان الإسرائيلية التي طالت الفلسطينببن بكل شراسة.

من آثار القصف الإسرائيلي على غزة
من آثار القصف الإسرائيلي على غزة

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في البداية أي حديث عن وقف إطلاق النار، وعندما اكتشف أنه قام بما في وسعه ولم يستطع إيقاف الصواريخ الفلسطينية وحماية المستوطنين، أعلن ما اعتبره وقف إطلاق نار من جانب واحد، ولكنه كان يخبر كل الوسطاء حتى تكون الهدنة بالتزامن مع الفلسطينيين، وخضع في النهاية للضغط الدولي من أجل السلام.

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ودخل اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014 وأوقع عدداً كبيراً من القتلى، غالبيتهم فلسطينيون.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

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