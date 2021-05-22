الجامعة العربية ترحب بالجهود العربية في إسناد فلسطين

أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالدور الذي قامت به عدة دول عربية في إسناد الفلسطينيين ودعمهم في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وبالذات الحملة ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأوضح السفير حسام زكي - في تصريح على هامش مشاركته في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين - أن " الأمين العام للجامعة يثمن بشكل خاص الجهود الحثيثة التي بذلتها ولا تزال كل من مصر والاردن وقطر لحقن الدماء الفلسطينية ووقف المواجهات وإطلاق النار في إطار من الحفاظ علي المصالح الفلسطينية".

وأضاف السفير زكي أن " الازمة الاخيرة كشفت عن التفاف عربي كامل حول القضية الفلسطينية، على المستويات الشعبية والرسمية".

وأكد الامين المساعد أن "الفلسطينيين اظهروا بطولة وصمودا في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات وخروقات مشينة للقانون الدولي الإنساني لابد أن تتحمل المسئولية عنها".

وشدد على " ضرورة الا تذهب تضحيات الفلسطينيين سدى، وأن تتواصل حالة الالتفاف العربي حول الفلسطينيين وقضيتهم، فثمة حاجة ماسة للعمل على إعادة اعمار ما هدمته يد الاحتلال في غزة، كما يتوجب العمل كذلك على دعم صمود المقدسيين الذين نجحوا في ايصال صوتهم للعالم، الذي صار اكثر اقتناعا بعدالة قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقي وتهجير قسري".

منظمة التعاون الاسلامي ترحب

كما رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وثمنت الأمانة العامة الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والجهود الدبلوماسية العربية والاسلامية والدولية التي أدت الى تحقيق ذلك.

ودعت الأمانة العامة في الوقت نفسه الاطراف الدولية الفاعلة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي، إلى ضرورة العمل لإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت امس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتباراً من الساعة الثانية فجر الجمعة.

وبتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل اليوم الجمعة إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل وفدان أمنيان مصريان لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإسرائيل، حيث يطالبان الجانبين بضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

وبدأ الوفد المصري إجراء مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية التي أعربت عن شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار.

وأكدت الفصائل التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.