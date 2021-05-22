اندلاع حريق في مرفأ بيروت.. دون وقوع إصابات

وقع حريق عصر اليوم السبت في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مرفأ بيروت، بينما قالت مصادر أمنية لبنانية، إن الحريق اندلع بأرض خالية قرب المرفأ.

وأكدت المصادر الأمنية عدم وقوع إصابات جراء الحادث. والتحقيق جارٍ لمعرفة أسبابه.

من جهته، قال جهاز الدفاع المدني لقناة "العربية"، إنه تمت السيطرة على الحريق.

وكان مرفأ بيروت قد شهد في 4 أغسطس 2020 انفجاراً هائلاً يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، نجم عن تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات دون توفير شروط السلامة اللازمة.

وخلّف انفجار المرفأ دماراً هائلاً في المرفأ والأحياء المجاورة، وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.

وتهدمت جراء انفجار مرفأ بيروت الإهراءات الضخمة البالغ ارتفاعها 48 متراً والتي كانت تتسع لـ120 ألف طن من الحبوب، ولا يزال جانب منها قائماً. وقد امتصت الإهراءات القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمّر لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، وفق خبراء.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصاديا فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها. وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدّر بالمليارات، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.