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باباجان يعيد نشر تغريدة قديمة لأردوغان.. ويطالبه بتنفيذ تعهده فيها

علي باباجان وأردوغان (فرانس برس)
علي باباجان والرئيس أردوغان "أرشيفية"
أردوغان وحزبه

باباجان يعيد نشر تغريدة قديمة لأردوغان.. ويطالبه بتنفيذ تعهده فيها

الخطوة جاءت في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإقالة سليمان صويلو من منصبه كوزير للداخلية عقب تأكيد زعيم المافيا التركية سادات بكر أنه كان يتعامل معه وأن صويلو وفّر له الحماية

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دبي - العربية.نت

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طالب رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" في تركيا، علي باباجان، الرئيس رجب طيب أردوغان، بالوفاء بما تعهد به قبل 6 سنوات، وذلك من خلال إعادة نشر تغريدة لأردوغان بتاريخ 25 فبراير 2014 أثناء توليه رئاسة الوزراء، حيث ذكر خلالها أردوغان أنه لم ولن يتشارك إدارة حكم تركيا مع أي ظالم ولا أي تشكيل عصابي.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإقالة سليمان صويلو من منصبه كوزير للداخلية، وذلك عقب تأكيد زعيم التشكيل الإجرامي، سادات بكر، أنه كان يتعامل معه.

وبحسب ما ورد في صحيفة "زمان" المعارضة، باباجان شارك هذه التغريدة على "تويتر" وعلّق عليها قائلا: "طالما الأمر هكذا فأدعوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ومنذ أكثر من أسبوعين ينشر سادات بكر تصريحات عبر "يوتيوب" يستهدف خلالها عددا من الشخصيات البارزة، بينهم وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو، ووزير الداخلية الأسبق محمد آغار.

زعيم المافيا التركية سادات بكر
زعيم المافيا التركية سادات بكر

واستهدف سادات بكر الذي كان مدافعا عن حكومة الرئيس رجب أردوغان، وزير الداخلية سليمان صويلو ووصفه بزعيم تنظيم إجرامي خانع لممارسات الرأي العام والحزب الحاكم، ليتجه بعد ذلك إلى الكشف عن الامتيازات التي وفرها له صويلو في الفترة السابقة.

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هجوم سادات بكر على صويلو يأتي بعدما وصفه الأخير بأنه زعيم تنظيم إجرامي، حيث استنكر سادات بكر هذا الوصف، مشيرا إلى أنه كان هناك تعامل دائم مع وزير الداخلية الذي وفر له الحماية الأمنية في بعض الأحيان.

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