رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس إسماعيل #هنية: سنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب#الحدث pic.twitter.com/any3SSx9nH — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) May 21, 2021

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الجمعة: "سنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب".

وأشار الى الحاجة لتعزيز العلاقة "مع محيطنا العربي والإسلامي.. ورأينا كيف نهضت الأمة من شرقها الى غربها بكل مكوناتها وبكل مذاهبها السياسية ووقفت خلف القدس وفلسطين والمقاومة".

ودعا هنية "شعوبنا العربية والإسلامية الى مزيد من التلاحم والترابط وقراءة المتغيرات وبناء استراتيجية متكاملة ووضعها على الطاولة لنرى كيف ننهض من جديد ونعيد توازنا كأمة من جديد".

ودخل اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014 وأوقع عدداً كبيراً من القتلى، غالبيتهم فلسطينيون.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة..

من جهتها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجراً وفق التوقيت المحلي وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.

هذا وكان التلفزيون المصري قد أن أعلن أن اتفاق وقف إطلاق نار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن. كما أعلن أيضاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.