قتيل و4 جرحى في هجمات طعن بأمستردام واعتقال مشتبه به

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة في حادث طعن في وقت متأخر من مساء الجمعة في أمستردام، بينما قالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به في مكان قريب.

وأوضحت الشرطة في بيان في وقت مبكر من يوم السبت، أن الفريق الذي يحقق في الهجمات "يبقي جميع الخيارات مفتوحة، لكن في الوقت الحالي ليس لديه مؤشر مباشر على وجود دافع إرهابي وراء الهجمات".

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وأشارت الشرطة إلى أن الجرحى الأربعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تعرف ظروفهم على الفور.

وتم التعرف على المشتبه به فقط على أنه رجل يبلغ من العمر 29 عامًا من أمستلفين، وهي بلدة تقع على أطراف أمستردام.

ووقعت عمليات الطعن في حي به العديد من الحانات والمطاعم، لكن تم إغلاقها في ذلك الوقت بسبب قيود الإغلاق بشأن فيروس كورونا.