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مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية

Chief of Army Staff Major General Ibrahim Attahiru is seen at the theatre command operations Lafiya Dole headquarters in Maiduguri, Nigeria, Jan. 31, 2021. (AFP)
الجنرال إبراهيم اتاهيرو

مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية

يقع الحادث بعد ثلاثة أشهر من تحطم طائرة صغيرة تابعة لسلاح الجو ومقتل ركابها السبعة

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أبوجا - رويترز

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أعلنت الرئاسة النيجيرية أن قائد الجيش اللفتنانت جنرال إبراهيم اتاهيرو قُتل في تحطم طائرة يوم الجمعة خلال زيارة رسمية لولاية كادونا التي واجهت تحديات أمنية خلال الشهور الأخيرة.

وذكر سلاح الجو في بيان أن طائرته تحطمت قرب مطار كادونا وأنه يحقق للوقوف على سبب الحادث.

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وقالت الرئاسة إن قائد الجيش وعددا من الضباط قتلوا في الحادث.

ووصف رئيس البلاد محمد بخاري الحادث في بيان للرئاسة بأنه "ضربة قاضية...تأتي في وقت توشك فيه قواتنا المسلحة على إنهاء التحديات الأمنية التي تواجه البلاد".

يقع الحادث بعد ثلاثة أشهر من تحطم طائرة صغيرة تابعة لسلاح الجو خارج مطار أبوجا بسبب عطل بالمحرك مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم سبعة.

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