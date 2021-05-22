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حماس: خسائر قطاع غزة الأولية تقدر بـ150 مليون دولار

الدمار هو المشهد السائد في غزة بعد 11 يوما من القصف

حماس: خسائر قطاع غزة الأولية تقدر بـ150 مليون دولار

ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة، لأسوشييتدبرس: معظم المصانع في المنطقة الصناعية في غزة دمرت أو تضررت.. وأكثر من 15 ألف وحدة أخرى دمرت جزئيًا في الحرب التي استمرت 11 يومًا

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العربية.نت، وكالات

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قال مسؤول فلسطيني إن تقييماً أولياً أظهر أن 2000 وحدة سكنية في الأقل دمرت خلال القتال بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة.

وأوضح ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة، لأسوشييتد برس اليوم السبت إن أكثر من 15 ألف وحدة أخرى دمرت جزئيًا في الحرب التي استمرت 11 يومًا.

فلسطينيون يعودون إلى منازلهم التي دُمرت خلال ضربات جوية إسرائيلية على غزة
2 صور فلسطينيون يعودون إلى منازلهم التي دُمرت خلال ضربات جوية إسرائيلية على غزة
2 صور
فلسطينيون يعودون إلى منازلهم التي دُمرت خلال ضربات جوية إسرائيلية على غزة
فلسطينيون يعودون إلى منازلهم التي دُمرت خلال ضربات جوية إسرائيلية على غزة
دمار غزة
دمار غزة

شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية والحكومية. وقالت إنها كانت تلاحق مواقع توجد فيها مكاتب وموارد لحماس.

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وذكر سرحان كذلك أن أربعة مساجد دمرت إلى جانب عشرات من مكاتب الشرطة في غزة. وأشار إلى أن معظم المصانع في المنطقة الصناعية بغزة دمرت أو تضررت.

في غضون ذلك، فحصت الشرطة الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة التي تم جمعها خلال الحملة.

وقال قائد الشرطة محمود صلاح إن قرابة 300 صاروخ وقذيفة إسرائيلية لم تنفجر. وقدر سرحان الخسائر المالية بسبب القتال بنحو 150 مليون دولار، وأضاف أن التقييم ما زال مستمرا.

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