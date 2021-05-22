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3 قتلى في زلزال بإقليم يوننان الصيني

مواطنون يفترشون الشارع خوفا من الرجوع لمنازلهم بسبب الزلزال
2 صور مواطنون يفترشون الشارع خوفا من الرجوع لمنازلهم بسبب الزلزال
2 صور
مواطنون يفترشون الشارع خوفا من الرجوع لمنازلهم بسبب الزلزال
مواطنون يفترشون الشارع خوفا من الرجوع لمنازلهم بسبب الزلزال
مواطنون يفترشون الشارع خوفا من الرجوع لمنازلهم بسبب الزلزال
مواطنون يفترشون الشارع خوفا من الرجوع لمنازلهم بسبب الزلزال

3 قتلى في زلزال بإقليم يوننان الصيني

نقل التلفزيون عن مركز شبكات الزلازل بالصين أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات وأعقبته توابع

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العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكر التلفزيون الصيني الرسمي أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب إقليم يوننان بجنوب غرب البلاد في الساعات الأولى من صباح السبت، مما أسفر عن مقتل 3 أفراد وإصابة 27.

ونقل التلفزيون عن مركز شبكات الزلازل بالصين أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات وأعقبته توابع.

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وقالت السلطات إن انهيار بعض الطرق وانهيارات أرضية تسببت في تعطل بعض خطوط المواصلات.

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وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية في تغريدة على "تويتر" إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ من المستوى الثاني وبدأت عمليات الإنقاذ في مدينة دالي التي يقطنها 134 ألف نسمة في إقليم يوننان وتبعد نحو 24 كيلومترا عن مركز الزلزال.

وذكر التلفزيون أن زلزالا آخر بقوة 7.4 درجة ضرب إقليم تشينغهاي في غرب البلاد اليوم السبت.

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