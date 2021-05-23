.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حماس وافقت سراً على تهدئة لـ18 ساعة.. تفاصيل جديدة

قصف إسرائيلي على غزة (رويترز)

حماس وافقت سراً على تهدئة لـ18 ساعة.. تفاصيل جديدة

البيت الأبيض رأى أن مصر هي الوسيط الفعال الوحيد الذي يمكنه تسهيل وقف النار

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما تتواصل المساعي المصرية من أجل تثبيت هدنة دائمة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتل أبيب، تكشفت العديد من التفاصيل حول الساعات الأخيرة التي سبقت دخول وقف إطلاق النار فجر الجمعة حيز التنفيذ.

فقد توصلت مصر إلى تفاهم سري مع حركة حماس قضى بالتهدئة لمدة 18 ساعة، كإشارة التزام من الحركة تجاه تل أبيب. واستمر الهدوء غير المعلن عنه لمدة 18 ساعة، يوم الأربعاء، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن 3 مسؤولين أميركيين مطلعين، ما أثبت للبيت الأبيض أن مصر قادرة على تقديم التزام من حماس.

كواليس الساعات الأخيرة لاتفاق الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية العرب والعالم خاص كواليس الساعات الأخيرة لاتفاق الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

الوسيط الفعال الوحيد

كما لفت المسؤولون إلى أن البيت الأبيض أدرك خلال نهاية الأسبوع أن مصر هي الوسيط الفعال الوحيد الذي يمكنه تسهيل وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، كشف الموقع الأميركي أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل أكثر من 6 مرات برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأشار إلى أن بايدن كان أكثر حزما في مكالمته الرابعة مع نتنياهو يوم الأربعاء الماضي، إذ قال له بحسب مصدر مطلع "لا يمكنك السيطرة على الأحداث.. المصريون لديهم اقتراح جيد. أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء ذلك".

إلا أن نتنياهو حاول لاحقا تحدي ضغوط بايدن، ونشر بنفس اليوم فيديو على حسابه على تويتر أكد فيه أنه لن يكون هناك حد زمني للعملية على غزة.

لكن في صباح الخميس، اتصل بايدن في أول مكالمة له كرئيس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتلقى ضمانا من الأخير بأن القاهرة يمكن أن تضمن توقف حماس عن إطلاق الصواريخ إذا وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار.

من غزة (رويترز)
من غزة (رويترز)

موافقة مكتوبة

يذكر أن مصادر مطلعة كانت كشفت سابقا للعربية أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الهدنة من يوم الأربعاء مساء وأرسلت خطابا مكتوبا للقاهرة بذلك.

كما أشارت المصادر إلى أن المفاوضين المصريين اشترطوا على تل أبيب تجميد عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم، ووقف عمليات الاعتداء على المصلين ووقف اقتحام الأقصى.

وكانت القاهرة أرسلت منتصف الأسبوع الماضي، وفدا أمنيا سريا إلى تل أبيب من أجل الدفع نحو وقف العمليات العسكرية، على أن يقوم الطرفان بوقف إطلاق النار في وقت واحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كحول وعقاقير.. مفاجآت أخرى عن معاناة هاري بعد وفاة ديانا كحول وعقاقير.. مفاجآت أخرى عن معاناة هاري بعد وفاة ديانا
"الفطر الأسود".. هذه الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة
الأكثر قراءة
بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب
السعودية.. مهاجم منبر الحرم يدعي أنه المهدي السعودية.. مهاجم منبر الحرم يدعي أنه المهدي
هذا هو رجل الأمن الذي اعترض الشخص الذي حاول اقتحام منبر الحرم هذا هو رجل الأمن الذي اعترض الشخص الذي حاول اقتحام منبر الحرم
قد يصل لإزالة العين.. قد يصل لإزالة العين.. "الفطر الأسود" أخطر تبعات كورونا
فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة
إلهام شاهين: هذه حقيقة حضوري زفافاً بعد جنازة سمير غانم.. ودلال لا تعلم بوفاته إلهام شاهين: هذه حقيقة حضوري زفافاً بعد جنازة سمير غانم.. ودلال لا تعلم بوفاته
قبل أن تذهب
دمار وبيوت عزاء في غزة المنهكة بالقصف الإسرائيلي
دمار وبيوت عزاء في غزة المنهكة بالقصف الإسرائيلي
اكتشف المزيد