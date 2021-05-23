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مسؤول أوروبي: حماس تمتلك صواريخ طويلة المدى بمساعدة إيران

سيارات محترقة قرب تل أبيب من صواريخ حماس
سيارات محترقة قرب تل أبيب من صواريخ حماس

مسؤول أوروبي: حماس تمتلك صواريخ طويلة المدى بمساعدة إيران

الخزانة الأميركية: سنواصل معاقبة الأفراد والكيانات التي تقدم دعماً لحماس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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فيما أكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستواصل معاقبة الأفراد والكيانات التي تقدم دعماً لحماس، قال مسؤول أوروبي اليوم الأحد إن حركة حماس تمتلك صواريخ طويلة المدى بمساعدة إيران، مشيرا إلى أن الحركة تمتلك محافظ استثمارية قيمتها مئات الملايين وفق ما نقلت رويترز.

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إلى ذلك، أفادت مصادر غربية بأن حماس تحصل على دعم مالي من جمعيات خيرية أوروبية متعاطفة معها.

بالتزامن، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تقدم ملايين الدولارات لحركة حماس كل شهر، مؤكدا أن لدى إيران مشاريع في المنطقة يخصص دخلها لتمويل حماس.

3 مصانع تحت الأرض

وكشف عن أن حماس لديها 3 مصانع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ في غزة.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، ما أدى إلى وقوع أكثر من 240 قتيلاً فلسطينياً، فيما سقط 13 على الجانب الإسرائيلي.

وغداة وقف النار أعلنت حركة حماس الانتصار، فيما وجه رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية الشكر لإيران ومرشدها، طالبا في الوقت عينه من الدول العربية المساهمة في إعادة إعمار القطاع.

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