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تركيا تعتقل خبير متفجرات كبيرا في "داعش" مطلوبا لأميركا

عنصر من الشرطة التركية (أرشيفية)

تركيا تعتقل خبير متفجرات كبيرا في "داعش" مطلوبا لأميركا

عبد الوهاب صوفي محمود مصري الجنسية كان يعمل مع "داعش" في سوريا وفر منها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ألقت قوات الأمن التركية القبض على خبير متفجرات كبير في تنظيم "داعش" مطلوب للولايات المتحدة، يعتقد أنه كان يخطط لتنفيذ هجمات في تركيا، بما في ذلك ضد المصالح الأميركية، وفق ما أفادت تقارير صحافية، اليوم الاثنين.

واعتُقل عبد الوهاب صوفي محمود، وهو مصري الجنسية كان يعمل مع "داعش" في سوريا وفر منها، مع 3 آخرين بمنطقة إسنيورت في إسطنبول، بحسب لائحة اتهام أعدها مكتب المدعي العام.

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إلى ذلك تم اعتقال محمود بناء على معلومات من أجهزة المخابرات الأميركية، التي كانت تتتبع تحركاته.

أحزمة انتحارية وأجهزة متفجرة

يشار إلى أن الشاب البالغ من العمر 22 عاماً متخصص في صنع الأحزمة الانتحارية والأجهزة المتفجرة المختلفة، وكان يقدم دروساً في صنع القنابل والكيمياء لعناصر "داعش" عبر الإنترنت.

كما يسعى مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى تنفيذ عقوبة السجن بحق المتهم لمدة 22 عاماً ونصف بتهمة "الانتماء لجماعة إرهابية".

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، ألقت أنقرة القبض على قيادي من "داعش" تم تحديده على أنه اليد اليمنى للزعيم السابق للتنظيم أبوبكر البغدادي.

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