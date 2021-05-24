فلسطين: نتعامل بإيجابية مع توجهات أميركا لتحقيق السلام

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأخيرة، مؤكدة أن مواقف بلينكن تأتي في الاتجاه الصحيح ويمكن البناء عليها.

وشددت الوزارة، اليوم الاثنين، على أن الجانب الفلسطيني يتعامل بإيجابية مع المواقف والتوجهات الأميركية التي عبر عنها الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته، وكذلك مع أية مواقف وجهود معلنة ومبذولة لتحقيق السلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين مقابل السلام.

إعادة إعمار غزة

من جهته أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة قادته مصر"، لافتاً: "نثمن الجهود المصرية في قيادة وقف إطلاق النار".

وقال المسؤول إن "جهودنا تنصب على إعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية"، موضحاً أن "تنفيذ إعادة إعمار غزة سيكون من خلال الأمم المتحدة". وأكد أن "مصر لها دور في تقديم المساعدات إلى غزة".

إلى ذلك اعتبر أنه من المبكر دعوة الأطراف إلى واشنطن لإحياء عملية السلام.

"ندعم حل الدولتين"

يشار إلى أن بلينكن كان أكد أن هناك فرصة حقيقية للعمل على تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلاً: "على إسرائيل والفلسطينيين السعي لتسوية سياسية وإلا ستكون التكلفة كبيرة".

وصرح لـCNN مساء الأحد: "ندعم حل الدولتين ونعتبره الطريقة الوحيدة التي ستمنح إسرائيل والفلسطينيين السلام".

كما أضاف أن "الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين ستساعد على التحول لأمر أكثر إيجابية"، مشيراً إلى أن هناك ضرورة ملحة للتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة.