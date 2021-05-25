بلينكن بعد لقائه عباس: سنعمل على حشد دولي من أجل إعادة إعمار غزة

رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، في رام الله بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو للبناء عليه.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم المساهمات اللازمة لذلك".

فيما أكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التوصل لحلول سلمية للصراع مع إسرائيل مقدما الشكر للإدارة الأميركية على دعمها للفلسطينيين.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وآخرين، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تمضي قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد تعهد اليوم الثلاثاء، بأنه سيطلب من الكونغرس دعم قطاع غزة بقيمة 75 مليون دولار.

حماس لن تحصل على المساعدات

وقال بلينكن: "سنطلب من الكونغرس الموافقة على تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة 75 مليون دولار"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تنوي التأكد من أن حركة حماس لن تحصل على تلك المساعدات التي تنوي تخصيصها للمدنيين في قطاع غزة.

وأعلن بلينكن خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم أن الرئيس جو بايدن، طلب منه العمل على تخفيف التوتر في القدس ودعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وشدد بلينكن على دعم واشنطن لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها.