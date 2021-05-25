.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلينكن بعد لقائه عباس: سنعمل على حشد دولي من أجل إعادة إعمار غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

بلينكن بعد لقائه عباس: سنعمل على حشد دولي من أجل إعادة إعمار غزة

بلينكن بعد لقائه عباس في رام الله: نرحب بوقف إطلاق النار في غزة وندعو للبناء عليه .. الرئيس الفلسطيني: لابد من التوصل لحلول سلمية للصراع مع إسرائيل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، في رام الله بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو للبناء عليه.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم المساهمات اللازمة لذلك".

فيما أكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التوصل لحلول سلمية للصراع مع إسرائيل مقدما الشكر للإدارة الأميركية على دعمها للفلسطينيين.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وآخرين، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تمضي قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد تعهد اليوم الثلاثاء، بأنه سيطلب من الكونغرس دعم قطاع غزة بقيمة 75 مليون دولار.

بلينكن ونتنياهو: معا ضد هجمات حماس وأنشطة إيران المزعزعة أميركا غزة و حماس بلينكن ونتنياهو: معا ضد هجمات حماس وأنشطة إيران المزعزعة
بلينكن يزور المنطقة لتثبيت وقف النار وبحث إعمار غزة عدسة العربية بلينكن يزور المنطقة لتثبيت وقف النار وبحث إعمار غزة

حماس لن تحصل على المساعدات

وقال بلينكن: "سنطلب من الكونغرس الموافقة على تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة 75 مليون دولار"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تنوي التأكد من أن حركة حماس لن تحصل على تلك المساعدات التي تنوي تخصيصها للمدنيين في قطاع غزة.

وأعلن بلينكن خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم أن الرئيس جو بايدن، طلب منه العمل على تخفيف التوتر في القدس ودعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وشدد بلينكن على دعم واشنطن لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لتعاف سريع من كورونا.. احرص على هذه العناصر الأربعة لتعاف سريع من كورونا.. احرص على هذه العناصر الأربعة
"يالا لم حاجتك".. مصطفى شعبان وعمرو سعد يقتحمان الاستوديو على عمروأديب
الأكثر قراءة
بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه
حارس ليفربول: يجب التخلص من محمد صلاح حارس ليفربول: يجب التخلص من محمد صلاح
فطر أبيض يزيح الأسود.. مرض يهدد بكارثة أخطر فطر أبيض يزيح الأسود.. مرض يهدد بكارثة أخطر
تعافت من كورونا.. خبر سيئ عن دلال عبد العزيز تعافت من كورونا.. خبر سيئ عن دلال عبد العزيز
يبشر بخلاص من أمراض أهلكت العالم.. بحث عربي إلى العالمية يبشر بخلاص من أمراض أهلكت العالم.. بحث عربي إلى العالمية
شاهد متسولاً يتفاخر بحصيلته اليومية.. الأمن المصري اعتقله شاهد متسولاً يتفاخر بحصيلته اليومية.. الأمن المصري اعتقله
قبل أن تذهب
مقتل خبير عسكري تابع لحزب الله اللبناني في اليمن
مقتل خبير عسكري تابع لحزب الله اللبناني في اليمن
اكتشف المزيد