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مالي بعد الانقلاب.. الرئيس لايزال قيد الاعتقال وترقب لبيان العسكريين

قائدا محاولة الانقلاب
قائدا محاولة الانقلاب

مالي بعد الانقلاب.. الرئيس لايزال قيد الاعتقال وترقب لبيان العسكريين

غموض وترقب في انتظار بيان العسكريين أو استعادة رئيس مالي سلطته، وهذا يبقى بعيد المنال دون تدخل عسكري إقليمي أو دولي

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العربية.نت - خليل ولد اجدود

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تشهد مالي، الثلاثاء، استمرارا للأوضاع الانقلابية الجديدة في الميدان، حيث يتواصل اعتقال الرئيس والوزير الأول ووزير الدفاع الجديد الجنرال سليمان دوكوري وبعض كبار معاوني الرئيس.

وكشفت مصادر "العربية"، الاثنين، عن اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطاع البث التلفزيوني الرسمي.

وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.

الرئيس باه انضو لدى عودته من باريس ومن بين مستقبليه نائبه وقائد المجلس العسكري الذي تم حله رسميا دون أن يفقد السيطرة
2 صور الرئيس باه انضو لدى عودته من باريس ومن بين مستقبليه نائبه وقائد المجلس العسكري الذي تم حله رسميا دون أن يفقد السيطرة
2 صور
الرئيس باه انضو لدى عودته من باريس ومن بين مستقبليه نائبه وقائد المجلس العسكري الذي تم حله رسميا دون أن يفقد السيطرة
الرئيس باه انضو لدى عودته من باريس ومن بين مستقبليه نائبه وقائد المجلس العسكري الذي تم حله رسميا دون أن يفقد السيطرة
آخر اجتماع رسمي مع الرئيس والوزير الأول قبل إعلان الحكومة الجديدة عزله
آخر اجتماع رسمي مع الرئيس والوزير الأول قبل إعلان الحكومة الجديدة عزله

والاثنين، عاد المرافق العسكري للرئيس وسائقه للمدينة فيما قضى باه انضو وكبار معاونيه أول ليلة رهن الاعتقال في ثكنة كاتي قرب العاصمة باماكو، وقد انقطع الاتصال معهم، ولم يتسن الحصول على معلومات عن طبيعة وظروف احتجازهم والضغوط التي تمارس عليهم من طرف قوات تابعة لضابطين من الطغمة العسكرية التي استولت على الحكم في أغسطس الماضي، وهما: وزير الدفاع المقال صايدو كمرا، ووزير الأمن نائب الرئيس الانتقالي اسيمي كيتا، وهو رئيس اللجنة العسكرية التي حلها رسميا بعد الاتفاق مع الأطراف السياسية والقوى الإقليمية و الدولية على مرحلة انتقالية توافقية تنتهي بتنظيم انتخابات وتنصيب مؤسسات دستورية شرعية.

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ومن المرجح أن تصل بعثة مشتركة من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى مالي.

وكان قادة جيوش وأمن دول الساحل قد وصل بعضهم قبل بداية المحاولة الانقلابية الجارية إلى باماكو لحضور اجتماع كان مقررا الثلاثاء.

ويسود غموض وترقب في انتظار بيان العسكريين أو استعادة الرئيس سلطته، وهذا يبقى بعيد المنال دون تدخل عسكري إقليمي أو دولي.

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