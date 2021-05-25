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مع انسحاب القوات الأميركية.. أستراليا ستغلق سفارتها بأفغانستان

FORT DRUM, NEW YORK - DECEMBER 10: U.S. Army soldiers return home from a 9-month deployment to Afghanistan on December 10, 2020 at Fort Drum, New York. The 10th Mountain Division soldiers who arrived this week are under orders to isolate at home or in barracks, finishing their Covid-19 quarantine just before Christmas. The troops were replaced in Afghanistan by a smaller force, as the U.S. military continues to reduce troop levels Afghanistan. John Moore/Getty Images/AFP
من القوات الأميركية المغادرة أفغانستان
طالبان

مع انسحاب القوات الأميركية.. أستراليا ستغلق سفارتها بأفغانستان

ومن المقرر أن تغادر أيضا مجموعة صغيرة من القوات الأسترالية أفغانستان.. واعتبر رئيس الوزراء أنه بدون هذه المجموعة الصغيرة، ومع رحيل القوات الأميركية، ستصبح "البيئة الأمنية غير مضمونة أكثر فأكثر"

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سيدني - فرانس برس

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الثلاثاء، أن أستراليا ستغلق سفارتها في أفغانستان الجمعة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن في العاصمة كابول على خلفية انسحاب القوات الأميركية.

وقال موريسون إن السفارة ستغلق "مؤقتا" أبوابها في 28 مايو "في ضوء الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان"، مشيرا إلى أنها ستفتح مجددا "عندما تسمح الظروف".

وأضاف: "أستراليا تتوقع أن يكون هذا الإجراء مؤقتا، وسنستأنف وجودنا الدائم في كابول عندما تسمح الظروف بذلك".

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون
رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون

ومن المقرر أن تغادر أيضا مجموعة صغيرة من القوات الأسترالية أفغانستان، لتنهي بذلك مهمة كلفت البلاد مليارات الدولارات. واعتبر موريسون أنه بدون هذه المجموعة الصغيرة، ومع رحيل القوات الأميركية، ستصبح "البيئة الأمنية غير مضمونة أكثر فأكثر".

وقال: "لقد أُبلِغت الحكومة بأنه لا يمكن توفير ترتيبات أمنية لدعم وجودنا الدبلوماسي المستمر".

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدأت القوات الأميركية انسحابها النهائي في الأول من مايو، مع تشديد المتمردين ضغوطهم للسيطرة على أراض جديدة.

واندلع قتال عنيف في وقت متأخر الأحد على أطراف مدينة مهترلام وهي عاصمة ولاية لغمان ويبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة.

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وقال مسؤولون إن وزير الدفاع ياسين ضياء تولى في مرحلة معيّنة إدارة العمليات ميدانيا.

وصرح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق أن المتمردين استولوا على 37 نقطة تفتيش أمنية في ضواحي المدينة.

وأثارت حملة طالبان تكهنات بأن المسلحين ينتظرون أن يكمل الأميركيون انسحابهم قبل شن هجمات شاملة على المدن الأفغانية.

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