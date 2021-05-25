مقتل جندي أرميني في اشتباك مسلح مع أذربيجان

أعلنت أرمينيا، اليوم الثلاثاء، مقتل جندى من القوات الأرمينية فى اشتباكات حدودية جديدة مع قوات أذربيجان المجاورة.

واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية جارتها أذربيجان بقصف مواقع تابعة لأرمينيا فى إقليم ناغورنو كاراباخ، المتنازع عليه بين البلدين.

مادة اعلانية

وبدأت المعارك بين البلدين في 12 يوليو الجاري على الحدود الشمالية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، وهي أسوأ اشتباكات بينهما منذ عام 2016.

وأدت هذه المعارك الجديدة حتى الآن إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل، هم 12 جنديًا ومدنيًا أذربيجانيًا، و6 جنود أرمن، وفق الحصيلة الرسمية.

وكانت روسيا أقرت هدنة لوقف إطلاق النار بين البلدين منذ أشهر، بعد تجدد الحرب والاشتباكات العنيفة بين أرمينيا وأذربيجان منذ شهر سبتمبر الماضى، ليأتي حادث اليوم في خرق للهدنة من الجانبين.