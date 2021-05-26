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اجتماع افتراضي بين وزارتي دفاع تركيا واليونان "لبناء الثقة"

وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار واليونان نيكوس باناغيوتبلوس
وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار واليونان نيكوس باناغيوتبلوس
شرق المتوسط

اجتماع افتراضي بين وزارتي دفاع تركيا واليونان "لبناء الثقة"

الجولة الرابعة من اجتماعات "بناء الثقة" بين المسؤولين العسكريين من البلدين ستنطلق اليوم وتستمر حتى الغد

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دبي – العربية.نت 

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قالت وزارة الدفاع التركية إن الجولة الرابعة من اجتماعات "بناء الثقة" بين وفدي وزارتي الدفاع التركية واليونانية ستعقد اليوم الأربعاء وغداً الخميس عبر مؤتمر بالفيديو.

وتركيا واليونان على خلاف بشأن موارد الطاقة والحدود البحرية. وتصاعدت الأزمة بينهما بشكل لافت العام الماضي، بعد أن أرسلت أنقرة سفن تنقيب لاستكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط. ولطالما كانت الجارتان في نزاع حول حقوقهما الإقليمية في بحر إيجه أيضاً.

سفينة التنقيب التركية "عروش ريس" التي أبحرت الصيف الماضي في مياه تتنازع عليها تركيا مع اليونان برفقة سفن حربية تركية
سفينة التنقيب التركية "عروش ريس" التي أبحرت الصيف الماضي في مياه تتنازع عليها تركيا مع اليونان برفقة سفن حربية تركية
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وأطلق المسؤولون العسكريون الأتراك واليونانيون محادثات للحد من مخاطر الصراع والتوتر في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط تحت رعاية حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد أشهر من التوتر. كما استأنفت الجارتان مؤخراً المناقشات السياسية لحل الخلافات بينهما.

وقالت الدفاع التركية: "سنعقد اجتماعاً مع نظرائنا اليونانيين في إطار إجراءات بناء الثقة، وإن كان ذلك من مسافة بعيدة". وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيتم عقده على مستوى الوفود.

وكانت العاصمة اليونانية أثينا استضافت في الفترة بين 17 و21 فبراير الماضي، الجولة الثالثة من الاجتماعات المذكورة.

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