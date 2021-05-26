.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إعصار ياس يضرب ساحل الهند.. وإجلاء مليون شخص

الهند إعصار
أرشيفية

إعصار ياس يضرب ساحل الهند.. وإجلاء مليون شخص

تسبب إعصار ياس بالفعل في مقتل شخصين وإلحاق أضرار بالمنازل

متابع الغاء المتابعة

نيودلهي – أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

ضربت الأمطار الغزيرة والأمواج العاتية أجزاء من الساحل الشرقي للهند مع تقدم الإعصار إلى الشاطئ، اليوم الأربعاء، في منطقة تم فيها إجلاء أكثر من 1.1 مليون شخص وسط تفشٍ مدمر لفيروس كورونا.

تسبب إعصار ياس بالفعل في مقتل شخصين وإلحاق أضرار بالمنازل حيث ضرب الطقس السيئ والأمطار ولايتي أوديشا والبنغال الغربية قبل أن تبدأ العاصفة في الوصول إلى اليابسة في وقت متأخر من الصباح.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن "العاصفة الإعصارية الشديدة" كانت مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 130-140 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت أن "وصول العاصفة بدأ على بعد 50 كيلومترا جنوب شرقي بالاسور في ولاية أوديشا، حيث غمرت الأمطار الغزيرة والمد البحري أجزاء من المناطق الساحلية في ولايتي البنغال الغربية وأوديشا".

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه العميقة تغمر منطقة شاطئ ديغا، وهي بلدة منتجعية في ولاية البنغال الغربية.

أكثر من 450 ألف وفاة بكورونا بالبرازيل وتهديد بموجة ثالثة فيروس كورونا فيروس كورونا أكثر من 450 ألف وفاة بكورونا بالبرازيل وتهديد بموجة ثالثة

وقالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي إن الإعصار قطع خطوط الكهرباء التي صعقت شخصين وألحقت أضرارًا بأربعين منزلاً في منطقة هوغلي بغرب البنغال أمس الثلاثاء.

وأغلقت السلطات مطار كولكاتا حتى الساعة 8 مساءً. وأعلنت إدارة السكك الحديدية تم إلغاء خدمات القطارات قبل العاصفة كإجراء احترازي.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن منسوب سقوط الأمطار تجاوز أكثر من 17 سم في منطقتي تشاندابالي وباراديب بولاية أوديشا منذ أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن تغمر موجات المد التي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار بعض المناطق المنخفضة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد