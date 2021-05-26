.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان
الشرق الأوسط

مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الاجتماع سيبحث "وضع حقوق الإنسان الخطير" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، جلسة خاصة غدا الخميس حول أحدث جولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الجلسة ستعقد بناء على طلب قدّمته باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي والسلطات الفلسطينية.

هذا وتلقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي مشروع قرار، يطلب تأليف لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل.

بلينكن في القاهرة اليوم ضمن مساعي تثبيت هدنة غزة مصر غزة و حماس بلينكن في القاهرة اليوم ضمن مساعي تثبيت هدنة غزة
بلينكن بعد لقائه عباس: سنعمل على حشد دولي من أجل إعادة إعمار غزة العرب والعالم بلينكن بعد لقائه عباس: سنعمل على حشد دولي من أجل إعادة إعمار غزة

وخلال هذا الاجتماع، ستدرس الدول "وضع حقوق الإنسان الخطير" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية.

ويطلب مشروع القرار أن تدرس اللجنة "كافة الانتهاكات المفترضة للحقوق الإنسانية الدولية وكافة الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، التي أدت إلى التوترات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد 40 عاما من الظلام.. علاج جيني مبتكر يُعيد الإبصار لرجل فرنسي بعد 40 عاما من الظلام.. علاج جيني مبتكر يُعيد الإبصار لرجل فرنسي
5 أوبئة شهيرة أرّقت العالم خلال العقد الماضي 5 أوبئة شهيرة أرّقت العالم خلال العقد الماضي
الأكثر قراءة
كيف اكتُشفت وما حالتها الآن؟..ابنة أول مصابة بالفطر الأسود بمصر تروي كيف اكتُشفت وما حالتها الآن؟..ابنة أول مصابة بالفطر الأسود بمصر تروي
"يالا لم حاجتك".. مصطفى شعبان وعمرو سعد يقتحمان الاستوديو على عمروأديب
شاهد متسولاً يتفاخر بحصيلته اليومية.. الأمن المصري اعتقله شاهد متسولاً يتفاخر بحصيلته اليومية.. الأمن المصري اعتقله
أهم ميزة الكل ينتظرها في تطبيق الواتساب وصلت أهم ميزة الكل ينتظرها في تطبيق الواتساب وصلت
وزير الداخلية السعودي يستقبل رجل الأمن المتصدي لمعتدي منبر الحرم وزير الداخلية السعودي يستقبل رجل الأمن المتصدي لمعتدي منبر الحرم
بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي
قبل أن تذهب
سكان غزة يعيشون بدون كهرباء بعد تدمير الشبكة جراء القصف
سكان غزة يعيشون بدون كهرباء بعد تدمير الشبكة جراء القصف
اكتشف المزيد