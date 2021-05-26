مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، جلسة خاصة غدا الخميس حول أحدث جولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الجلسة ستعقد بناء على طلب قدّمته باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي والسلطات الفلسطينية.

هذا وتلقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي مشروع قرار، يطلب تأليف لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل.

وخلال هذا الاجتماع، ستدرس الدول "وضع حقوق الإنسان الخطير" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية.

ويطلب مشروع القرار أن تدرس اللجنة "كافة الانتهاكات المفترضة للحقوق الإنسانية الدولية وكافة الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، التي أدت إلى التوترات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة.