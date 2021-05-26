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وزير خارجية بريطانيا يدعو إسرائيل والفلسطينيين للعودة لحل الدولتين

دومينيك راب
غزة و حماس

وزير خارجية بريطانيا يدعو إسرائيل والفلسطينيين للعودة لحل الدولتين

راب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله

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دبي - العربية.نت

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دعا وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عشية محادثات يجريها الأربعاء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى إنهاء "دوامة العنف" عبر العودة إلى الحل القائم على أساس الدولتين.

وتأتي زيارة راب التي تستغرق يوما واحدا بعد أن كان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد الثلاثاء خلال جولة له في الشرق الأوسط بإعادة بناء العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين، عبر إعادة فتح قنصلية في القدس وتقديم الأموال لمساعدة قطاع غزة.

وقالت الخارجية البريطانية إن راب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، إلى جانب كبار المسؤولين في حكومتيهما.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية لدعم ترسيخ وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس والذي أنهى تصعيدا داميا استمر أحد عشر يوما.

ورحب راب بوقف إطلاق النار قائلا في بيان إن "من المهم أن يركز جميع الأطراف الآن على ضمان استمراره".

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واعتبر أن الأحداث الأخيرة "تظهر الحاجة الملحة لإحراز تقدم حقيقي نحو مستقبل أكثر إيجابية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وكسر حلقة العنف التي أودت بحياة كثيرين".

وشدد راب على أن "المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين باعتباره الطريقة الأفضل لتحقيق سلام دائم".

وفي وقت سابق، أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وآخرين، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تمضي قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس.

وكان وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، قد تعهد، اليوم الثلاثاء، بأنه سيطلب من الكونغرس دعم قطاع غزة بقيمة 75 مليون دولار.

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