مالي.. الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين

أعلن مسؤول عسكري في مالي، الخميس، عن الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين اللذين أوقفا الاثنين وأعلنا استقالتهما بحسب الجيش.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "أفرج عن رئيس الوزراء والرئيس الانتقاليين هذه الليلة قرابة الساعة 01.30 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش). لقد احترمنا تعهدنا".

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من جهتهم، أكد أفراد في عائلتي المسؤولين الإفراج عنهما.