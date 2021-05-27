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مالي.. الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين

باه نداو (أرشيفية من فرانس برس)

مالي.. الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين

المسؤولان كانا أوقفا الاثنين وأعلنا استقالتهما بحسب الجيش

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دبي - العربية.نت

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أعلن مسؤول عسكري في مالي، الخميس، عن الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين اللذين أوقفا الاثنين وأعلنا استقالتهما بحسب الجيش.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "أفرج عن رئيس الوزراء والرئيس الانتقاليين هذه الليلة قرابة الساعة 01.30 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش). لقد احترمنا تعهدنا".

من جهتهم، أكد أفراد في عائلتي المسؤولين الإفراج عنهما.

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