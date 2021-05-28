.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أمين الناتو يؤكد: القوات الأفغانية قادرة على حفظ الأمن

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ (رويترز)
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ (رويترز)

أمين الناتو يؤكد: القوات الأفغانية قادرة على حفظ الأمن

ستولتنبرغ: يجب على الأفغان تحمل المسؤولية في بلدهم

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، عبّرت دول عدة عن مخاوفها من الفراغ الأمني الذي قد يحدث بعد ذلك، وما قد يخلفه من فوضى واضعاً قوات الأمن الأفغانية أمام امتحان صعب.

ورداً على تلك المخاوف، ذكر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع أسوشيتدبرس، أن الحكومة والقوات المسلحة الأفغانية قوية بما يكفي للوقوف على أقدامها دون وجود قوات دولية لدعمها.

معضلة أفغانستان.. محلل يوضح "لهذا تدعم إيران طالبان" العرب والعالم خاص معضلة أفغانستان.. محلل يوضح "لهذا تدعم إيران طالبان"

مواصلة الدعم والتدريب

وأضاف أن أفغانستان قطعت شوطاً طويلاً، سواء عندما يتعلق الأمر ببناء قوات أمنية قوية قادرة أو عندما يتعلق الأمر بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

كذلك أشار ستولتنبرغ إلى أنه يجب على الأفغان تحمل المسؤولية الكاملة عن السلام والاستقرار في بلدهم في مرحلة ما.

وقال إن دول الناتو ستواصل دعم أفغانستان من خلال الخبراء المدنيين الذين سيساعدون في تقديم المشورة للوزارات الحكومية، من خلال تمويل قوات الأمن ودعم محادثات السلام البطيئة الحركة بين كابول وطالبان.

كما أن الناتو يبحث في إمكانية تقديم بعض التدريب خارج البلاد لقوات الأمن الأفغانية، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، على حد قوله.

جندي من قوات الأمن الأفغانية (رويترز)
جندي من قوات الأمن الأفغانية (رويترز)

انخراط الناتو

وتولى الناتو مسؤولية الجهود الأمنية في أفغانستان عام 2003، بعد عامين من قيام تحالف تقوده الولايات المتحدة بالإطاحة بحركة طالبان لإيوائها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وبقي أقل من تسعة آلاف جندي، بينهم ما يصل إلى 3500 جندي أميركي، ومن المقرر أن يغادروا بحلول 11 سبتمبر المقبل على أبعد تقدير.

انسحاب قوات ألمانية عاملة ضمن الناتو (رويترز)
انسحاب قوات ألمانية عاملة ضمن الناتو (رويترز)

لكن مع مغادرة قوات الناتو، يظل جزء كبير من البلاد كأرض متنازع عليها. تسيطر الحكومة في كابول على البلدات والمدن، لكن طالبان تهيمن على الريف، حيث وقعت بعض من أعنف المعارك هذا العام هذا الأسبوع فقط في ولاية لغمان في الشرق.

كما تصاعدت أعمال العنف في مناطق مختلفة منذ بداية الانسحاب في الأول من مايو، مع تشديد طالبان ضغوطها للسيطرة على أراض جديدة.

وكانت عدد من الدول عبرت عن مخاوفها بشأن الأمن على خلفية الانسحاب، ومن بينها أستراليا التي أعلنت الجمعة الماضي إغلاق سفارتها في كابول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل كان أينشتاين على خطأ؟!.. نظرية عن الكون تتحدى هل كان أينشتاين على خطأ؟!.. نظرية عن الكون تتحدى
غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع
الأكثر قراءة
"استولوا على مركبات".. شرطة عُمان تعتقل العشرات
أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز
الملاكم الذي رفض 100 مليون دولار بسبب وعد قطعه بأبوظبي الملاكم الذي رفض 100 مليون دولار بسبب وعد قطعه بأبوظبي
هؤلاء لا يصابون بعدوى كورونا.. ولا يدخلون المستشفى هؤلاء لا يصابون بعدوى كورونا.. ولا يدخلون المستشفى
فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية
عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية.. وهذه الشروط عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية.. وهذه الشروط
قبل أن تذهب
جنرال موتورز ولوكهيد مارتن تتعاونان لإنتاج مركبة كهربائية ذاتية القيادة
جنرال موتورز ولوكهيد مارتن تتعاونان لإنتاج مركبة كهربائية ذاتية القيادة
اكتشف المزيد