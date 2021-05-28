.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بحاجة علاج.. منظمة الصحة تطالب بإجلاء المرضى من غزة

آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي- فرانس برس
ركام ودمار في غزة (فرانس برس)

بحاجة علاج.. منظمة الصحة تطالب بإجلاء المرضى من غزة

القصف الإسرائيلي ألحق أضراراً بعشرات المراكز الطبية في القطاع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل ضغوط تواجهها الأطقم الطبية لرعاية المرضى والمصابين بعد أحداث عنف دامت 11 يوما، طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بالوصول إلى المرضى في قطاع غزة والتمكن من إجلائهم لتلقي العلاج اللازم.

إسرائيل ترفض تحقيقاً أممياً عن جرائم ارتكبت في غزة العرب والعالم إسرائيل ترفض تحقيقاً أممياً عن جرائم ارتكبت في غزة

فقد أوضحت فضيلة الشايب، المتحدثة باسم المنظمة في جنيف، أن نحو 600 مريض، بعضهم مصاب بأمراض مزمنة، كانوا بحاجة لنقلهم إلى خارج القطاع منذ بدء القتال هذا الشهر، لكن ذلك لم يتسن بسبب إغلاق المعابر.

عشرات المراكز الطبية متضررة

يذكر أن القصف الإسرائيلي كان ألحق أضرارا بعشرات المراكز الطبية، الأمر الذي دفع منظمة الصحة للتحذير من شدة الضغط على المرافق الصحية.

كما من المقرر أن تأخذ عملية إعمار قطاع غزة الكثير من الوقت نظرا إلى حجم الدمار والضرر الذي لحق به.

غزة - فرانس برس
غزة - فرانس برس

ووفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 750 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، فيما تضررت المئات من الوحدات السكنية والتجارية، فيما أدى التصعيد الأخير إلى تشريد أكثر من 70 ألف شخص من منازلهم رغم أن غالبيتهم قد عاد إليها.

دمار مرعب

كذلك دمّرت 53 مدرسة و11 عيادة للرعاية الطبية الأولية إلى جانب خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتزامن هذا مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

من غزة (فرانس برس)
من غزة (فرانس برس)

ويتوقع أن يستمر تعقيد استيراد مواد البناء ومرورها عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل التي ستستمر في حظر دخول المواد التي تعتبرها "ذات استخدام مزدوج"، في إشارة إلى البضائع التي يمكن استخدامها في إعادة البناء أو لأغراض مسلحة مثل بناء الانفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل كان أينشتاين على خطأ؟!.. نظرية عن الكون تتحدى هل كان أينشتاين على خطأ؟!.. نظرية عن الكون تتحدى
غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع
الأكثر قراءة
"استولوا على مركبات".. شرطة عُمان تعتقل العشرات
أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز
سامسونغ تسخر من أبل في فيديوهات جديدة.. والنتيجة صادمة! سامسونغ تسخر من أبل في فيديوهات جديدة.. والنتيجة صادمة!
هؤلاء لا يصابون بعدوى كورونا.. ولا يدخلون المستشفى هؤلاء لا يصابون بعدوى كورونا.. ولا يدخلون المستشفى
الملاكم الذي رفض 100 مليون دولار بسبب وعد قطعه بأبوظبي الملاكم الذي رفض 100 مليون دولار بسبب وعد قطعه بأبوظبي
فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية
قبل أن تذهب
النظام الإيراني يهدد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة بـ"عواقب وخيمة"
النظام الإيراني يهدد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة بـ"عواقب وخيمة"
اكتشف المزيد