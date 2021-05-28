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فرنسا: قلقون من الأعمال التي تتحدى سلطة الدولة العراقية

القوات العراقية في بغداد
القوات العراقية في بغداد

فرنسا: قلقون من الأعمال التي تتحدى سلطة الدولة العراقية

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دبي - العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها من الأعمال التي تشكّل تحدياً لسلطة الدولة العراقية، مؤكدة دعم باريس الكامل للعراق وحكومته.

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وكانت العاصمة العراقية بغداد، قد شهدت الأربعاء الماضي، توتراً أمنياً شديداً على خلفية اعتقال الاستخبارات العراقية لقيادي في ميليشيا الحشد الشعبي.

وقد ألقت "لجنة مكافحة الفساد" في "وكالة الاستخبارات"، القبض على قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشطين إيهاب الوزني وفاهم الطائي من كربلاء.

إغلاق المنطقة الخضراء

على إثر الإعلان عن توقيف مصلح، أغلِقت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران احتجاجاً على ذلك.

وانتشرت ميليشيا الحشد الشعبي في شوارع بغداد وفي محيط المنطقة الخضراء، وقد سيطرت على بوابة هذه المنطقة من ناحية "الجسر المعلق". كما أرسلت ميليشيا الحشد تعزيزات من بابل إلى بغداد.

من جهتها، دخلت دبابات الجيش العراقي بعض أحياء المنطقة الخضراء، وسط أوامر بمنع دخول الأرتال العسكرية إلى داخل بغداد.

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