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مئات الاعتقالات القسرية في تيغراي.. والأمم المتحدة قلقة

نازحون من تيغراي (أرشيفية من رويترز)

مئات الاعتقالات القسرية في تيغراي.. والأمم المتحدة قلقة

المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الوضع مؤلم ومحزن

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دبي - العربية.نت

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أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، عن قلقها العميق إزاء تقارير عن قيام جنود بأخذ مئات الأشخاص بعيداً عن مخيمات النزوح في منطقة تيغراي بإثيوبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلة إن مثل هذه المواقع يجب أن تكون ملاذاً آمناً.

يأتي ذلك بعد أن قال ثلاثة عمال إغاثة وطبيب لرويترز هذا الأسبوع، إن جنوداً إريتريين وإثيوبيين اعتقلوا قسراً أكثر من 500 شاب وشابة من 4 مخيمات للنازحين في بلدة شاير بالمنطقة الشمالية ليل الاثنين.

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الإفراج عن "بعضهم"

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بابار بالوش، خلال إفادة صحافية في جنيف: "نكرر دعوتنا لجميع الأطراف لضمان حماية المدنيين بمن فيهم النازحون قسراً"، لافتاً إلى أنه "من المهم أن تعترف جميع أطراف النزاع بالطابع المدني والإنساني لمواقع النزوح".

كما ذكر بالوش أنه "تم الإفراج عن بعضهم بعد أن أثارت المفوضية الأمر مع السلطات الإثيوبية"، إلا أنه لم يحدد رقم عدد المفرج عنهم.

أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم للاجئين (أرشيفية)
أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم للاجئين (أرشيفية)

"مؤلم ومحزن"

إلى ذلك أكد أن "الوضع مؤلم ومحزن ليس فقط لأقارب المفقودين وإنما لجميع النازحين المقيمين في شاير".

وأضاف أنه لم يتضح على الفور مكان احتجاز الشباب الباقين.

إثيوبيات فررن من القتال الدائر بتيغراي في مخيم للاجئين (أرشيفية)
إثيوبيات فررن من القتال الدائر بتيغراي في مخيم للاجئين (أرشيفية)

يذكر أنه منذ اندلاع النزاع بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قُتل آلاف الأشخاص، وأجبر مليوني شخص على ترك منازلهم، ويحتاج 91% من السكان، البالغ عددهم حوالي 6 ملايين، إلى مساعدات، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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