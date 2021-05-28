هجوم بسكين على شرطية في فرنسا.. واعتقال المنفذ

تعرضت شرطية لهجوم بسكين صباح الجمعة في بلدة "لا شابيل سور إيردر" قرب مدينة نانت غرب فرنسا، وفق الشرطة.

وبحسب مراسل "العربية/الحدث"، أصاب المهاجم الشرطية بجروح خطيرة، وتمكن من الفرار سيراً على الأقدام ومعه سلاحها بعد أن انتزعه منها، إلا أن الشرطة تمكنت من توقيفه بعد تبادل لإطلاق النار معه، ما أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة.

من جهته، قال مصدر مطلع على المسألة، إن "حياة الشرطية في خطر".

إلى ذلك ذكر الدرك في وقت سابق، أنه تم نشر قوات لضمان أمن المدارس المجاورة. وصرح مسؤول بلدي لفرانس برس أن "الأولاد محجوزون في مدارس المدينة".

وكان قد انتشر 80 دركياً للبحث عن منفذ الهجوم، بدعم من مروحيتين و3 وحدات تساعدها كلاب بوليسية. وحذر الدرك في تغريدة: "تفادوا القطاع والتزموا بتعليمات عناصر الدرك".