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هجوم بسكين على شرطية في فرنسا.. واعتقال المنفذ

صور أولية من موقع هجوم فرنسا

هجوم بسكين على شرطية في فرنسا.. واعتقال المنفذ

الشرطة تمكنت من توقيف المعتدي بعد تبادل لإطلاق النار معه

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دبي - العربية.نت

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تعرضت شرطية لهجوم بسكين صباح الجمعة في بلدة "لا شابيل سور إيردر" قرب مدينة نانت غرب فرنسا، وفق الشرطة.

صور أولية من موقع هجوم فرنسا
صور أولية من موقع هجوم فرنسا

وبحسب مراسل "العربية/الحدث"، أصاب المهاجم الشرطية بجروح خطيرة، وتمكن من الفرار سيراً على الأقدام ومعه سلاحها بعد أن انتزعه منها، إلا أن الشرطة تمكنت من توقيفه بعد تبادل لإطلاق النار معه، ما أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة.

من جهته، قال مصدر مطلع على المسألة، إن "حياة الشرطية في خطر".

صور أولية من موقع هجوم فرنسا
صور أولية من موقع هجوم فرنسا

إلى ذلك ذكر الدرك في وقت سابق، أنه تم نشر قوات لضمان أمن المدارس المجاورة. وصرح مسؤول بلدي لفرانس برس أن "الأولاد محجوزون في مدارس المدينة".

وكان قد انتشر 80 دركياً للبحث عن منفذ الهجوم، بدعم من مروحيتين و3 وحدات تساعدها كلاب بوليسية. وحذر الدرك في تغريدة: "تفادوا القطاع والتزموا بتعليمات عناصر الدرك".

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