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مقتل 3 وجرح 15 بانفجار قنبلة‭ ‬شمال أفغانستان

من أفغانستان (أرشيفية من رويترز)

مقتل 3 وجرح 15 بانفجار قنبلة‭ ‬شمال أفغانستان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشرطة الأفغانية أن قنبلة على جانب طريق أصابت حافلة كانت تقل أعضاء بهيئة تدريس جامعية بشمال البلاد اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل 3 محاضرين وجرح 15 آخرين.

ووقع الحادث في شاريكار عاصمة إقليم باروان. وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم، سالم نوري، إن الحافلة كانت تقل محاضرين من جامعة البيروني، وفق رويترز.

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من جهته ذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، حامد عبيدي، أن بعض الجرحى في حالة حرجة.

ورغم أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن حركة طالبان بدأت موجة من العنف مع إعلان القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من أطول حرب أميركية.

عملية عسكرية ضد طالبان

إلى ذلك، نفذ الجيش الأفغاني، أمس الجمعة، عملية عسكرية ضد حركة طالبان في ولاية قندوز شمال البلاد أسفرت عن مقتل 35 عنصراً وإصابة 15 آخرين طالبان.

وقبل 3 أسابيع، قُتل 11 شخصاً على الأقل في أفغانستان جراء انفجار قنبلة استهدفت حافلةً. وأسفر الهجوم أيضا عن سقوط 28 جريحا وفق الناطق باسم وزارة الداخلية.

تصاعد أعمال العنف

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدأت القوات الأميركية انسحابها النهائي في الأول من مايو، مع تشديد المتمردين ضغوطهم للسيطرة على أراض جديدة.

يذكر أن القوات الأميركية أرسلت إلى أفغانستان قبل 20 عاما، لملاحقة القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وساعدت في الإطاحة بحكومة طالبان ومهدت لتطبيق الديمقراطية والتعددية الحزبية في البلاد، لكن كل ذلك بات على صفيح ساخن نتيجة تأجج نار المعارك بين القوات الحكومة وعناصر من طالبان.

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